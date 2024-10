Patricia Sosa íntima: cuatro décadas de música, nuevo disco y show en el Gran Rex.

Patricia Sosa, una de las voces más personales de la música argentina, regresa al escenario del Teatro Gran Rex el próximo 15 de noviembre con su aclamada Gira Mágica. Con más de cuatro décadas de carrera y un repertorio inigualable, la cantante dialogó con El Destape y brindó detalles de su próximo disco -previsto para el 2025-, el número 13 de su carrera, y del primer adelanto del álbum titulado Dejate querer, que verá la luz este 1° de noviembre. Además, fiel a sus ideologías y criterio, opinó sobre la escena femenina actual en la música, el desfinanciamiento del INCAA y los recortes hacia la cultura.

Estás a punto de lanzar el primer adelanto de tu nuevo disco, Dejate querer, ¿qué podés contar de esta canción?

- Es una canción con mucha infancia, con mucha, mucha niñez, mucha ilusión. La canción Dejate querer, en realidad, cuando planeamos el videoclip, yo quería ser un personaje que desde arriba de algún lugar miraba una humanidad que no se dejaba querer. La compuse reflexionando sobre un montón de gente que tiene la guardia muy alta, porque les costó mucho conseguir o llegar a lugares que querían y están como "esto no me lo saques". También veo relaciones efímeras, se terminan enseguida, no hay paciencia... En un momento miré a un montón de pibas entre 30 a 40 años y yo pensé chicas, déjense querer, chicos déjense querer, no van a perder nada.

¿Cómo es componer luego de cuatro décadas de carrera y teniendo tanto recorrido en la industria musical?

- Componer en las diferentes etapas de la vida es distinto porque uno tiene más vocabulario, diferente vivencias. Uno es lo que lee también. Me acuerdo cuando compuse mi primer disco solista era un corazón herido, me había matado con García Lorca. Uno es de lo que se nutre, lo que vive. Yo guardo mucho. En un momento me convertí como en un libro de autoayuda, porque yo medito mucho, me fui muchas veces a India, estuve mucho con los lamas del Tíbet, me nutro de todo eso y entonces empecé a escribir cosas que pudieran sonar y que pudieran ayudar desde el dolor y desde la palabra. De todos esos lugares empecé a escribir y empecé a juntar. Ya estoy terminando mi disco, así que hago el Gran Rex 15 de noviembre, y tengo un cachito de más de gira, y en 2025 tendremos el nuevo material.

¿Qué pensás de las nuevas artistas femeninas?

- Yo no quiero que esto suene como un viejazo, pero durante muchos años nosotras peleamos porque no se nos cosifique. Entonces fue duro hacernos respetar, no dejar de ser femeninas y atractivas, usar una pollera corta o usar escote y que nadie se venga a sarpar. Yo le diría a las pibas nuevas que cuando el discurso es pro te podés poner en pelotas, ahora cuando el discurso pasa solamente por el perreo... Atrasa. Les diría eso. Atención, no quiere decir que no puedan hacer el perreo, no, que es más yo no lo hago porque no me da la cadera, pero ojo con el discurso, ojo con lo que decimos porque somos mujeres, no somos cosas.

¿Creés que es necesario que los artistas se manifiesten políticamente?

- Yo me he manifestado alguna vez. Por ejemplo, cuando tenía la Fundación, 10 años me metí dentro del Impenetrable chaqueño, cargué bolsas y tuve que mostrar una realidad, una olla que no estaba destapada y fui y la destapé y me terminé enfermando por la cantidad de persecución política que tuve. Lo dijo Enrique Pinti una vez: "Pasan los gobiernos, quedan los artistas". Y es así, el artista siempre puede más que cualquier gobierno. Entonces tranqui con eso, los artistas tenemos que hacer, mover y divertir, pero no nos metamos demasiado en críticas... No sé, a mí nunca me dio resultado.

Estamos en un año complicado y con varios recortes/desfinanciamientos hacia sectores y entes culturales como el INCAA. ¿Cuál es tu opinión?

- A mí me gustaría que el INCAA no se cierre, sí hay que auditar. Me gustaría que fuera investigado como todas las cosas que dependen del Estado. Todo tiene que ser auditado porque quiero saber si me afanaron. Quiero saber quién se llevó la plata, quiero saber si es limpio y cuando esté limpio me encantaría que existiera. También me gustaría que todo el mundo tuviera un sponsor. Que haya una ley que proteja los sponsors, por ejemplo a los sponsor privados y que por ahí pagarían un poco menos de impuestos para poder apoyar a la cultura.

¿Cómo reaccionaste ante la eliminación de los cobros por derecho de autor en SADAIC?

- No es un impuesto, no es impositivo el asunto. Si vos querés usar mi música para que la gente entre al salón de cumpleaños que van a festejar y todo eso, pagá el derecho ¡y sino poné tu canción! Yo como cantante por ahí me beneficio porque la gente me escucha, dice "uy, mirá la voy a contratar o me gusta". ¿Y el autor? Ponele que vos compusiste la canción, no tenés ninguna ganancia. Hay muchos músicos en la lona, nosotros no le pedimos plata al Estado, sostenemos una obra social como todos, somos independientes. Son derechos que se ganaron, entonces si hay cajas, investiguen las cajas. Pero de ahí a sacarnos los derechos...

¿Qué podés adelantar de las canciones que van a conformar tu álbum?

- Decidí que cada canción dejara un mensaje, tener como un hilo conductor desde que empieza hasta que termina. Que te vayas con tu ilusión, que te vayas sabiendo que esas dos horas que estuvimos juntos fue un encuentro, una experiencia y no solamente ir a ver una cantante, porque eso pasaría de manera efímera como pasa todo. Cada canción de la lista la elijo especialmente. Canciones de esas que me gusta cantar a mí y que la gente quiere escuchar, incorporé un coro grande para determinadas canciones porque me interesa también juntar parte de lo operístico. Va a ser un encuentro muy hermoso.

Cómo y dónde conseguir entradas para Patricia Sosa en el Gran Rex

Luego de sus exitosas presentaciones en todo el país, Patricia Sosa volverá a la calle Corrientes para deleitar a su público con un espectáculo que promete ser inolvidable, el 15 de noviembre a las 21. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada.

La Gira Mágica de la cantante fue un rotundo éxito, llenando teatros y dejando una profunda huella en cada ciudad que visitó. Este regreso a Buenos Aires llega luego de sus elogiadas actuaciones sinfónicas a sala llena en el Teatro Opera y el Luna Park, shows que consolidaron su reputación como una intérprete de excepción, capaz de cautivar con la magia de su voz y la fuerza de su repertorio.

Patricia Sosa es conocida no solo por su impresionante talento vocal, sino también por la emotividad y la calidad artística que imprime a cada una de sus presentaciones. Su regreso al Teatro Gran Rex, donde fue ovacionada en ocasiones anteriores, marca un nuevo hito en su carrera y una oportunidad única para los amantes de su música de disfrutar de una noche memorable.