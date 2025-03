Trap en el Movistar Arena: los "diablos" y las "diablas" saltaron al ritmo de un Duki que lloró en el escenario

Duki brindó el quinto de los ocho recitales que anunció en el Movistar Arena

Duki hizo vibrar un Movistar Arena estallado de gente en la noche del viernes 21 de marzo en el marco de la seguidilla de recitales que anunció en este espacio en marzo y mayo de 2025. El artista de 28 años repasó todo el disco Ameri lanzado el 31 de octubre de 2024, cantó los mejores hits de sus inicios en la música, vivió un momento emotivo donde no pudo contener las lágrimas en el escenario y el espectáculo se caracterizó por un enfoque donde la mitad del show fue minimalista desde lo instrumental y luego se observó una banda con mucha "polenta", entre las perlitas más destacadas.

El show comenzó a las 21.30 con la canción Leitmotiv para que el público se vuelva loco y comience a gritar la llegada del artista al escenario. Estuvo acompañado de Julián Montes en el bajo y sintetizadores, reconocido en la escena por haber estado en ATR Band, la banda que tenían Catriel y Paco Amoroso, y también junto a Marilina Bertoldi; Andrés Vilanova en la batería, ex A.N.I.M.A.L. y Carajo; y Yesan en la guitarra, productor del mismo Duki, YSY A y Sara Hebe.

Uno de los atractivos del espectáculo fue el juego de luces y fuego en el escenario que le dio un empuje a cada canción y causó furor en el público, que se mostró interpelado y conmovido por las canciones del cantante. De hecho, uno de los momentos de mayor emoción fue cuando sonó Barro, ya que la letra habla de muchas cuestiones personales que tuvo que atravesar y al final del tema sampleó la frase "si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro", perteneciente a Barro Tal Vez del Flaco Spinetta. En el final, el artista no pudo contener las lágrimas y se largó a llorar, un episodio constante que sucede particularmente con esta canción.

En cuanto a lo musical, el enfoque se basó solamente en caja de ritmos ejecutada por el baterista, un bajo que se tocaba y por momentos se lo ejecutaba mediante sintetizadores y una guitarra con arreglos minimalistas, con el objetivo de que el sonido "trap" de Duki que se pecibe en los temas de estudio, se plasmen al vivo. Sin embargo, en Vida de rock la banda tomó protagonismo en el cierre del tema. Y desde Goteo en adelante, el recital comenzó a tener más "polenta" por convertirse en una "full band". Hasta tuvo su parte íntima con Me enseñaste y Ticket con la incorporación de una guitarra acústica..

Los momentos donde Duki habló con el público, lo hizo para agradecerles la fidelidad durante todos estos años y destacó el respeto que tuvieron con su familia, ya que reveló que temió qué podía llegar a pasar con ellos debido a su popularidad. En el evento se encontraban Emilia Mernes, su pareja; y su mamá Sandra. Sus "diablos y diablas", como él los llama usualmente, cada tanto se expresaban al grito de "olé olé olé olé, Duko, Duko" y por momentos hasta decían "Mauro", su nombre real, generando una cercanía con el rapero. Casi al final, hubo dos situaciones que le pusieron color al evento: por un lado, la gente comenzó a cantar "el que no salta es un inglés"; y más tarde, el artista subió a una fanática al escenario en Givenchy: tenía 17 años, era pastelera y disfrutaron el cierre del show que terminó con la canción Nueva Era.