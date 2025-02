Tiago PZK cargó contra Milei y la clase política por los incendios en la Patagonia.

Uno de los jóvenes artistas del momento en Argentina que pertenece a la camada del mundo del trap salió con los tapones de punta contra Javier Milei y la clase política. En el marco de los incendios en la Patagonia y la indiferencia del Estado, Tiago PZK frenó su show para realizar una serie de contundentes comentarios que causaron todo tipo de reacciones en el ambiente de la música y la política.

El viernes 7 de febrero, se llevó adelante una nueva jornada de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén con una amplia grilla de artistas. Uno de los que se presentó fue Tiago PZK, el trapero de 23 años que viene de generar furor por volcar su música a un enfoque más pop, de acuerdo al anuncio que realizó semanas atrás. En medio del show que brindó en el evento, frenó todo para agradecer a su público y cargó contra Javier Milei y la clase política.

"Gracias a todos ustedes por estar acá, gracias a toda la gente que está haciendo colecta para ayudar a los bomberos, a la gente, para salvar familias. Miles y miles de hectáreas perdidas por un hijo de puta, varios hijos de puta. Pero todo se paga en la vida, ténganlo claro"; lanzó Tiago. "Mientras tanto el pueblo argentino se sigue levantando y nos seguimos apoyando entre todos porque los políticos no hacen nada. El pueblo con el pueblo, nada más", agregó el joven cantante causando fervor en el público.

Tiago PZK integró la grilla de artistas de la Fiesta de la Confluencia del viernes 7 de febrero.

El hecho de que Tiago haya alzado la voz sobre este tema despertó múltiples reacciones en la música y la política, principalmente por el fuerte cuestionamiento actual de que los artistas se mantienen en silencio sin tomar postura en este tipo de situaciones. Cabe recordar que pocos días atrás, donó 10 millones de pesos para las víctimas y pese a la gran presencia de brigadistas y bomberos, todavía no se han logrado controlar las llamas, las hectáreas perdidas son cada vez más y la ausencia del Gobierno nacional es absoluta.

Lo que no hizo Milei: streamers se unieron para ayudar a víctimas de los incendios en la Patagonia

El reconocido streamer Martín "Coscu" Pérez Disalvo impulsó una campaña a través de sus redes sociales en el marco de los incendios en la Patagonia y la no intervención del gobierno de Javier Milei con una clara indiferencia frente a esta situación alarmante. El creador de contenidos pidió que más personas del rubro se sumen a la causa y dio detalles sobre cómo avanza la recaudación de dinero.

En su cuenta oficial de Twitter, "Coscu" lanzó un pedido tanto a sus seguidores como al resto de los creadores de contenido para poder ayudar a las víctimas de los incendios en la Patagonia. "Bueno, voy a hacer una cuenta que va a recibir donaciones de todos los streamers que quieran aportar, me voy a contactar con la brigada forestal y le voy a pasar todo lo que juntemos hoy y mañana", dijo el miércoles 5 de febrero.

"Streamers que quieran poner que comenten acá abajo, así les mando un mensaje con la dirección de la cuenta. Apoyo", añadió. Antes de eso, había tuiteado que para él "estaría bueno que todos los streamers donemos para los incendios de la Patagonia ahora que nos está yendo bien a todos".

La campaña impulsada por uno de los creadores de contenido más importantes de Argentina trascendió fronteras a tal punto de que streamers como Will, oriundo de República Dominicana, le pidió más información para poder colaborar. "Seguramente con la plata que juntemos entre varios de los streamers podamos a ayudar no solo a una brigada, ya que hay muchas. Ya tengo dos", comentó en sus historias de Instagram. No solo eso, sino que reveló que le va a pedir a Kick, la plataforma donde realiza sus streams, que también done hacia los bomberos.