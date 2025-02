Tras 17 años al aire: un famoso periodista abandonó su profesión para ser candidato de Milei en las Elecciones 2025

Un famoso periodista deja su profesión para ser candidato de Javier Milei.

Un famoso periodista deja su programa de televisión y la profesión tras 17 años al aire. Lo hará para emprender un nuevo camino que tiene que ver con lo político, ya que anunció que será candidato de Javier Milei y La Libertad Avanza en las Elecciones 2025. "Lo digo con una sonrisa", aseguró.

Quien decidió dejar su profesión para unirse a Javier Milei en las Elecciones 2025 es uno de los periodistas más famosos de su región, estando hace 17 años al frente de un noticiero. "Les quiero contar que hoy es mi último día en televisión, lo digo con una sonrisa porque he dado todo lo que tenía de mí en estos 17 años frente y detrás de cámara", aseguró.

Es Juan Pedro Aleart, periodista de El Tres en Santa Fe, quien confirmó que cambiará radicalmente su vida para dedicarse a la política: "Todos saben que necesitamos ir para adelante y seguir creciendo, por eso creo que es la mejor decisión. Es estrictamente personal, decidí involucrarme en el futuro de la provincia de Santa Fe, de la ciudad que amo, que es Rosario".

"Lo voy a hacer desde la fuerza política con la que me siento identificado, que es la fuerza del Presidente de la Nación. Agradezco a su equipo que me ha encomendado una tarea tan importante que voy a desarrollar con mucho compromiso y trabajo como lo he hecho hasta acá en mi profesión, el periodismo", cerró Aleart, quien ya se despidió del noticiero y no es más su conductor.

Juan Pedro Aleart, periodista de El Tres en Santa Fe.

Quién ganaría las Elecciones 2025 si fueran hoy y cómo le iría a Javier Milei en Argentina

En el inicio de un nuevo año electoral, la consultora Isasi Burdman publicó un nuevo sondeo en el que da cuenta de la imagen del presidente, Javier Milei, de la oposición y también sobre el parecer que la población argentina tiene sobre el principal aliado internacional que eligió para el país, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump. Según la encuesta, el magnate estadounidense tiene sólo un 39% de imagen positiva contra un 35% de negativa y un 19% de regular.

El relevamiento de datos fue llevado a cabo por la consultora entre el 19 y el 25 de enero en localidades de todo el país. Con una muestra de 2036 casos efectivos en personas mayores de 16 años, estratificada por región, ponderada según sexo y grupos de edad, y controlada por voto en las elecciones presidenciales de 2023.

Según se puede ver allí, el mandatario ultraderechista conserva una imagen positiva del 55% y una negativa de 36%, mientras que un 9% de las personas encuestadas calificaron su imagen como "regular".

A la hora de ir a la pregunta ¿por quién piensa votar en las elecciones 2025? ¿Por candidatos que apoyan a Milei o por candidatos que se oponen?, en el último sondeo la opción de "candidatos que apoyan a Milei" llegó al 51% de los casos, mientras que los opositores se sentaron en un 35%. Un 14% respondió que aún "no sabe".

En el desagregado por partido, la encuestadora dividió las opciones de la siguiente manera: La Libertad Avanza (36%); Peronismo (12%), PRO (10), Kirchnerismo (9%), Fuerza Provincial (4), Radicalismo (4%) e Izquierda (3). Mientras que un 21% todavía no sabe por quién votaría.