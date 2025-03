Apurado con el FMI, con la calle hirviendo y la imagen en picada, Milei se juega el Gobierno en los próximos 30 días

El Gobierno consiguió una victoria pírrica en el Congreso. Las caras son pálidas dentro de la Casa Rosada. Javier Milei tuvo que volver a recurrir al FMI y tomar deuda. Un "rotundo fracaso", según su propio vocero, Manuel Adorni, en un tuit antológico de 2020. Pero los libertarios caminan por el peor de los caminos. Están apurados, no tienen certezas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Presidente cae estrepitosamente en las encuestas y la calle está hirviendo.

Hay solo una certeza que da vueltas en la Casa Rosada: si devalúa, se termina el Gobierno. La repitió brutalmente este último viernes un periodista ultraoficialista, de los últimos que quedan que pueden entrevistar a Milei.

"No vamos a devaluar. No lo vamos a hacer. No queremos tener millones de pobres más", repiten ante El Destape en Balcarce 50 con insistencia. La cuenta es fácil: si el Gobierno devalúa, consideran que se dispara la inflación y eso va directo a los números de pobreza. Se termina el relato de Milei de supuesta baja de la inflación y baja de la pobreza.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ese es el principal quid de la cuestión: llegar a un acuerdo con el Fondo que le permita a Milei seguir interviniendo en los dólares para que no haya una disparada que genere un terremoto.

¿Dólar fijo o flotación? ¿Qué tasa de interés? ¿Qué plazos? ¿Qué monto? ¿En cuántos desembolsos? Nada está cerrado. En el Gobierno están llenos de dudas y sin certezas sobre lo que está intentando cerrar Luis Caputo con Kristalina Georgieva.

En Casa Rosada tienen terror de hablar de plazos. Pero en los próximos 30 días Milei se juega su mandato con el acuerdo con el FMI y las condiciones para tener un año con paz cambiaria y llegar con aire a las elecciones.

Un funcionario que integra la mesa de los cinco dentro del Gobierno afirmó a El Destape: "Si decimos un plazo para cerrar el acuerdo y eso no se cumple nos van a decir que entonces no cumplimos. No tenemos deadline. Igualmente esperamos tenerlo resuelto antes del 30 de abril".

La prestigiosa agencia de noticias económicas Bloomberg informó en las últimas horas que Milei les aseguró que el plazo es el 15 de abril. Y el medio reveló que el monto sería de 20 mil millones de dólares.

En Balcarce 50 se atajan, por las dudas: "Hay circunstancias que pueden modificar todo. Hay bases para un acuerdo que ya están establecidas pero quedan cosas por definir, como monto y desembolsos. Hay cuestiones marco. Está conversado el acuerdo pero no cerrado", le respondió una altísima fuente del Gobierno a El Destape. Alrededor de Milei y Caputo esperan "una cifra que permita mirar el futuro con tranquilidad".

Es lo que necesita el Gobierno después de un trimestre nefasto: tranquilidad. Escándalo de corrupción, sobornos, represión, cortes de luz, sangría de reservas, suba del dólar paralelo, del Riesgo País, aumento de la brecha. Tres primeros meses para el olvido.

Las encuestas y la calle van de la mano con ese clima de 2025. En Casa Rosada tiene números que muestran caídas de hasta el 10% en la imagen de Milei. Afuera es aún peor: las consultoras que no trabajan para el Gobierno dan cuenta de caídas de 20 puntos. El mandatario está en su peor momento en imagen positiva desde octubre del año pasado.

La calle está hirviendo. El Gobierno recibe una marcha multitudinaria en contra cada semana. Estuvo a punto de matar a un fotógrafo por una represión criminal. A Patricia Bullrich la tuvieron que rodear y contener: hubo reuniones con Karina Milei a solas y con Santiago Caputo. La ministra de Seguridad puso al Gobierno en jaque.

Ahora el Gobierno y Bullrich tendrán dos desafíos inmediatos: la marcha del 24 de marzo y la movilización previa al paro general de la CGT. Se le viene a Milei un abril complicado donde su futuro depende del acuerdo con el FMI.