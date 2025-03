En medio de escándalos y cruces a Menem, Diputados se encamina a aprobar el DNU del FMI

La Cámara de Diputados se encamina a la aprobación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, del supuesto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La sesión inició con nuevos cuestionamientos al presidente de la Cámara, Martín Menem, y una nueva muestra de las tensiones internas del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA).

El oficialismo cree que tiene los números con los votos de los aliados tradicionales, como el PRO y la Unión Cívica Radical, y otros bloques como Encuentro Federal, la Coalición Cívica, bloques satélites y parte de Democracia para Todos. Estos bloques colaboraron con el quórum.

La controversia con Menem comenzó en la votación del plan de sesión. El jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, le recordó a que en la última jornada, levantó la sesión abruptamente, cuando vio que no había quorum.

Martínez le exigió que el temario incluya dos temas por las que el oficialismo quiso cerrar la sesión: la ratificación de la comisión de Juicio Político y el proyecto para derogar las facultades delegadas al Presidente.

"Quedate a laburar. Después vos pedís respeto y no lo cumplís", le lanzó el jefe de la bancada. Su compañera de banca Cecilia Moreau le pidió a Menem que no la "pelotudee".

Tanto Martínez como la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores Vanina Biasi afirmaron poseer supuestos audios de Menem, en el que le dice a los oficialistas: "Los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico, eh". Quien también reclamó la ratificación como titular de la comisión de Juicio Político fue la diputada de LLA Marcela Pagano.

Al no obtener eco por parte de Menem (ejecutor de la órden de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, de desconocer a Pagano como titular de la comision), la ex periodista sacó un megáfono para exigir que no le corten la palabra.

En un intento por solucionar al menos un problema del oficialismo, Menem exigió al diputado de LLA Lisandro Almirón que le pida disculpas a su par del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) Oscar Zago. "¡Perdón Zago!", bramó Almirón, para luego lanzar "¿Queŕes un pico también?". Dicen que antes de la sesión los ex púgiles se tomaron un café.

Almirón y Zago protagonizaron una pelea a golpes de puños en el recinto en la sesión anterior. Ayer, curiosamente, el primero votó al segundo como presidente de la comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

Diputados sesionará por sueldos de jubilados

A las 19, la Cámara citó a una sesión solicitada por Unión por la Patria para el tratamiento de proyectos para los jubilados. El temario incluye un proyecto de prórroga de la moratoria previsonal, aumento para los jubilados y medicamentos para los afiliados de PAMI. A esta hora, el quórum de esta sesión es una incógnita.

Escándalo cripto: la oposición busca dictaminar

Al margen de la sesión, están previstas las reuniones de comisiones para el tratamiento de los pedidos de informes, citaciones y de creación de comisión investigadora por el escándalo cripto que involucra a Milei y a su entorno.

Para las 13 está citada el plenario de Asuntos Constitucionales, Justicia y Finanzas, mientras que para las 16 están convocadas las de Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes y Reglamento. Las primeras debatirán los pedidos de informes y citaciones y las segundas la comisión investigadora.

Menem y LLA intentaron obturar el avance de estos proyectos, que la oposición quería incorporar en esta sesión. El argumento oficialista fue que se había acordado que esta era la fecha prevista en la planificación votada.

Por eso, el arco opositor sospecha que la sesión pedida hoy por el DNU del FMI fue pedida para complicar a las comisiones. Como sea, la intención es que se dictamine hoy.

Los proyectos de pedidos de informe verbales varían entre los citados: el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia); la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el vocero Presidencial, Manuel Adorni, o representantes de la Comisión Nacional de Valores.