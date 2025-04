Dillom cambió la letra de una canción con un mensaje a Milei y homenajeó a excombatientes de Malvinas

Dillom volvió a apuntar contra Milei en un show.

Dillom se presentó en el primer día del Quilmes Rock 2025 y mostró una vez más su compromiso con la historia del pueblo argentino. El artista hizo un homenaje a los excombatientes y caídos en la Guerra de Malvinas tras cumplirse 43 años y, al mismo tiempo, le cambió la letra a una de sus canciones para expresar su repudio al gobierno de Javier Milei.

Desde hace tiempo, varios integrantes de La Libertad Avanza, entre los que se destaca el propio Presidente de la Nación, atacan a los artistas que se posicionan en una ideología diferente a la de esa fuerza. Teniendo en cuenta dicho contexto, y la grave crisis económica y social que vive la Argentina, Dillom decidió hacer uso de su arte para apuntar contra Milei en pleno escenario del Quilmes Rock, festival que tuvo lugar este fin de semana en Tecnópolis.

Con una estética alusiva al icónico personaje The Joker, Dillom entonó su canción Buenos Tiempos y, en el momento en que repite en loop la frase "el día que muera, moriré en mi ley", cambió la letra por "el día que muera, morirá Milei".

En cuanto al homenaje a los excombatientes y caídas de Malvinas, se trató de uno de los momentos más emotivos de la jornada, cuando los héroes subieron al escenario y fueron ovacionado por el público. Con bufandas celestes y blancas y unas bandera argentina flameando en el fondo, los excombatientes se pusieron en hilera ante la multitud, que se mostró eufórica y comenzó a cantar "El que no salta, es un inglés".

Dillom y Lali.

El mensaje de Dillom contra Milei en el Cosquín Rock

Dillom no dudó en expresar su postura durante su show en el Cosquín Rock. "El que se mete con María BCRA se mete conmigo, ¿escucharon? Si tocan a uno, saltamos todos. No importa la ideología, las creencias. Así debería ser", dijo el artista, generando aplausos y coreos entre sus seguidores.

Al mismo tiempo, en ese mismo festival, la banda uruguaya No Te Va Gustar también sumó su voz a las críticas. "Queremos dedicar este show a todos nuestros colegas, en especial a María Becerra, a Lali Espósito y a Milo J y repudiar el agravio y censura a la cultura", expresaron en medio de su presentación, reafirmando su compromiso con el mensaje social en sus letras.

El descargo de Lali Espósito sobre los dichos de Milei en su contra

Espósito se refirió a las declaraciones de Milei en su contra en su reciente entrevista en Gelatina: "Nunca pensé que iba a pasar lo que pasó. En ningún momento me arrepentí ni quise ir para atrás. Nunca voy a pensar que una expresión es un error. Se armó un lindo quilombo", sostuvo en alusión a su tweet. Y sumó: "Creo que lo que me parece más evidente es que tal vez represento todo eso, algo que demuestran día a día, que odian: soy mina y soy exitosa, entonces ese éxito lo tienen que bastardear con alguna mentira, porque no puede ser que sea mina y me vaya bien".