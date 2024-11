Lali Espósito disparó en las redes en medio del escándalo de Dillom: "Te está faltando"

Lali Espósito bancó a Dillom en las redes.

Lali Espósito siempre tiene repercusión con los posteos que hace en sus redes sociales, dada la masiva cantidad de fans que tiene y lo popular que es en Argentina. Así fue que sus recientes declaraciones en medio del escándalo generado por la pelea de Dillom con un twittero tuvieron repercusión.

El rapero viajaba en avión cuando un twittero anónimo escribió en la red social un posteo en contra suyo y éste lo encaró en persona y grabó el momento. En ese contexto, con Dillom como tendencia por haber increpado a su agresor virtual, Lali compartió una frase que todos entendieron como un apoyo a su amigo.

"Aunque te hagas el malo te esta faltando cariño", reza el posteo que hizo Lali tanto desde su cuenta de Twitter como en una de sus historias de Instagram. Se trata de un fragmento de la más reciente canción de la artista, Fanático, que fue entendida por todos como una respuesta a los comentarios de odio del Presidente Javier Milei, quien la denominó como "Lali Depósito" por haber tocado en festivales provinciales y municipales.

Por qué Dillom es tendencia

"Lo último que me faltaba, coincidir en el vuelo con el pelotudo de Dillom", escribió el twittero libertario La Pistarini junto a una foto donde se puede ver a Dillom sentado en el avión. Al tiempo, el músico encontró a su agresor en el avión y grabó un video del momento en que lo encaró: "Vos sos Pistarini, el que sube fotos mías a Twitter, tenés algún problema. Te arranco la cabeza pelotudo. ¡Ah, mira que guapo que sos, pelotudo!".

El descargo de Lali Espósito en respuesta a Javier Milei

Javier Milei se había pronunciado en contra de Lali Espósito por su participación en eventos municipales y provinciales como artista, en diversos festivales. "Mi nombre es Mariana Esposito, nací en Parque Patricios , al sur de la capital de Buenos Aires. Tengo 32 años y trabajo hace 22. Comencé a trabajar a los 10 años en televisión. En esos años tuve la dicha de participar de series y espectáculos con un éxito enorme. Esas experiencias me permitieron aprender, crecer en la industria, profesionalizarme y ganar dinero para ayudar a mi familia", comenzó su descargo la cantante.

"Le pude comprar la casa a mis padres Sr presidente!! No sabe qué emoción tan grande. No solo eso, trabajando en esas series, publicidades y películas pude hasta comprarme mi propia casa, algo lejano sino imposible lamentablemente para muchos de los jóvenes de nuestro país", continuó Lali. Y agregó: "No lo quiero aburrir. Lo que quería decirle es que no conozco otra cosa que no sea trabajar y así me gano lo mío siempre. Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. Sin ironía alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Seria un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro".