"La gente gritaba": la actriz Amy Adams vivió un tenso momento en Los Ángeles con un hombre apuñalado

Amy Adams le salvó la vida a un hombre apuñalado.

A veces los límites entre la realidad y las historias de ficción se vuelven imperceptibles, y ocurren historias de película en la vida diaria. La actriz Amy Adams, recordada por el largometraje de Disney Encantada, reveló que logró salvar de la muerte a un hombre que había sido apuñalado en el cuello gracias a los conocimientos básicos de primeros auxilios que aprendió cuando actuó en la serie Dr Vegas, un drama médico que se emitió en 2004.

La actriz contó la impactante historia en el podcast SmartLess, conducido por sus colegas Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, y ahondó en el terror que sintió cuando decidió intervenir para ayudar a una víctima de apuñalamiento. Todo sucedió en Los Ángeles, un día que Amy Adams salió a comer con su familia a su restaurante favorito en Santa Mónica. “La gente gritaba y un hombre iba caminando mientras le decían a los gritos: ‘¡Se está muriendo!’. Entonces mi marido dijo: ‘¡Eso es sangre!’”, contó Adams.

Luego de acercarse a la víctima y constatar que había sido "apuñalada en el cuello", Amy Adams corrió a ayudarlo. “Estaba sangrando y sus amigos estaban muy asustados”, sostuvo la actriz y recordó que lo primero que hizo fue colocar unas toallas de playa que tenía con ella para presionar la herida y detener la hemorragia. Además, le pidió al hombre que se calmara y se quedara quieto: “Cuanto más te resistas, más sangrarás. Solo acuéstate”.

Qué pasó con Amy Adams y la víctima un año después

Minutos después, una ambulancia se llevó al hombre apuñalado al que ayudó Amy Adams. Pero la historia lejos estuvo de cerrar: un año después del ataque, la actriz contó que se encontró con la víctima mientras comía en un restaurante. “Un hombre se me acercó y me dijo: ‘Escuché que tú y tu papá estuvieron en el lugar donde apuñalaron a un hombre’. Y yo pensé: ‘¡Dios mío, eres tú!’. Y sí, era él”, rememoró. Para coronar la historia, la actriz comentó que el momento más emocionante fue cuando la víctima casi se quebró en lágrimas.