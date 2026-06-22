Murió el titán de la música que descubrió a Whitney Houston, Janis Joplin y Aerosmith

Murió Clive Davis, el productor que descubrió a Whitney Houston, Bruce Springsteen y Aerosmith.

El famoso productor musical Clive Davis, responsable de impulsar la carrera de estrellas como Whitney Houston, Janis Joplin, Bruce Springsteen y Alicia Keys, entre muchos otros artistas, murió este lunes en Nueva York a los 94 años. El comunicado de su familia y un recorrido por la carrera del apodado "hombre de los oídos de oro".

"Para el mundo, nuestro padre fue una leyenda musical cuya visión, instinto y búsqueda incansable de la excelencia moldearon la banda sonora de innumerables vidas", señaló su familia en un comunicado difundido por su publicista Aliza Rabinoff. Davis, considerado una figura emblema en la industria musical, se destacó por su talento para descubrir artistas y convertirlos en leyendas durante su trabajo como director creativo en Sony Music Entertainment.

Huérfano a temprana edad, Davis fue criado por su hermana hasta que estudió en la Universidad de Nueva York con una beca y posteriormente en la Facultad de Derecho, de Harvard. En la música, fue creador de los sellos Artista Records y LaFace Records, y responsable de lanzar la carrera de estrellas como Whitney Houston, Janis Joplin, Aretha Franklin, Patti Smith, Barry Manilow, Aerosmith, Pink, Carlos Santana y Alicia Keys, entre muchos otros.

Los homenajes que recibió Clive Davis tras su muerte

Entre los mensajes más emotivos estuvo el de Carlos Santana, quien destacó la capacidad de Davis para identificar talentos y apostar por ellos antes que el resto de la industria. Barry Manilow, en tanto, recordó el estrecho vínculo que mantuvieron durante décadas y aseguró que su relación excedía ampliamente el plano profesional, al punto de considerarlo parte de su familia.

Las muestras de reconocimiento también llegaron de figuras como Patti Smith, Bruce Springsteen, Dionne Warwick y Alicia Keys. Todos coincidieron en señalar el papel determinante que tuvo Davis en el desarrollo de sus carreras y en la construcción de algunos de los momentos más importantes de la música contemporánea. Para muchos de ellos, su apoyo resultó clave en etapas decisivas de sus trayectorias artísticas.

En sus últimos años había enfrentado problemas de salud y fue hospitalizado por complicaciones respiratorias el pasado 29 de mayo, permaneciendo ingresado hasta el 4 de junio. Le sobreviven cuatro hijos, ocho nietos y dos bisnietos.