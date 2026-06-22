Conmoción en la cumbia argentina por lo que se supo de Dalila, la famosa cantante santafesina.

El mundo de la cumbia santafesina está en vilo. En las últimas horas se confirmó que la popular cantante Dalila atraviesa un complicado momento de salud, una situación que la obligó a suspender sus shows de este fin de semana y que encendió todas las alarmas entre sus miles de fanáticos, quienes siguen de cerca su evolución tras un misterioso comunicado de su entorno.

La "Diosa del verbo amar" tenía programada una serie de presentaciones, entre ellas una muy esperada en el Club Centenario de Pergamino. Sin embargo, a pocas horas de salir a escena, su equipo de trabajo tuvo que tomar una decisión drástica para priorizar el bienestar físico de la artista y canceló la fecha de urgencia, dejando flotando una enorme incógnita sobre qué le pasó realmente.

Conmoción en la cumbia argentina por lo que se supo de Dalila, la famosa cantante santafesina.

"Queremos contarles que por un tema de salud, Dalila hoy no está al 100% para bancarse la noche", expresaron de manera escueta a través de un comunicado oficial lanzado en las redes sociales de la artista, sin dar mayores precisiones sobre el diagnóstico médico ni el cuadro específico que padece la cantante. "Tomamos la difícil decisión de bajar la fecha para cuidar su bienestar", agregaron desde su entorno para llevar calma, aunque el misterio sobre su estado real generó todo tipo de especulaciones.

El salón de eventos bonaerense también se hizo eco de la situación y lanzó un contundente "Baile suspendido", pidiendo disculpas a los fanáticos que ya tenían su entrada. A pesar del malestar lógico del público por la cancelación a último momento, la realidad es que el círculo íntimo de la cantante prefirió priorizar su salud por sobre los compromisos laborales y la recaudación económica.

Los preocupantes antecedentes de Dalila

Lamentablemente, este episodio vuelve a poner el foco sobre la salud de la intérprete de la movida tropical, quien ya viene arrastrando un año complicado en cuanto a su exigente ritmo de giras. A fines de febrero, Dalila sufrió una fuerte descompensación en pleno show en la localidad de Avellaneda, Santa Fe, donde debió ser asistida de urgencia tras desmayarse en el escenario.

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En aquella oportunidad, si bien la propia artista grabó días después un descargo en formato de video desde su casa argumentando que solo sentía un cansancio extremo, su forma pausada de hablar y su mirada perdida dejaron todavía más dudas en su comunidad. Este nuevo parate médico, cubierto bajo un total hermetismo, no hizo más que agigantar los rumores y la preocupación en las redes sociales, donde todos se preguntan qué le pasa a la gran voz de la cumbia.