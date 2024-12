Dalila apuró al aire a Flor de la V y soltó toda su transfobia: "Dale, papi"

Dalila apuró al aire a Flor de la V y soltó toda su transfobia.

La cantante Dalila reapareció en un stream y causó repudio por comentarios transfóbicos al aire contra la modelo Florencia de la V. El video del incómodo momento no tardó en hacerse viral y los usuarios de redes sociales salieron a defender a la conductora de Intrusos (América TV), víctima de un ataque de odio.

Invitada al programa de stream Un poco de ruido, la cantante Dalila se indignó con aquellos que no comparten los valores del género tropical y sentenció: "Es un rubro de música que está muy encasillado y que siempre, siempre, y me rompe tanto las pelotas escuchar eso, porque viste, hablan todo como qué sé yo...". Pero los comentarios de Dalila no se frenaron ahí, ya que segundos después expulsó declaraciones transfóbicas contra Flor de la V: "Es como Florencia de la V que diga, 'ay, porque viste que los que hablan de cumbia', dale papi, tenés un trozo todavía ahí colgando, ¿de qué estamos hablando?, ¿me entendés?".

Tras el incómodo momento que se vivió en el programa, ninguno de los presentes en el estudio corrigió a la cantante y repudió sus dichos. Pero las redes sociales sí hicieron un llamado de atención a Dalila y una de las figuras públicas que no tardó en manifestarse fue el periodista Ángel de Brito, quien salió en defensa de su colega: "De cuarta Dalila. Cuiden a esta mujer pobrecita".

Flor de la V recibió la peor noticia en América TV: "El medio es así"

Florencia de la V es una figura con casi treinta años de trayectoria en el espectáculo argentino, con trabajos en teatro y televisión. En esta industria, en los últimos años estuvo al frente de Intrusos y recientemente habría recibido una dura noticia en relación a ese trabajo.

Después de dos años al frente del programa fundado por Jorge Rial a principios de los 2000, la celebridad habría sido desvinculada del ciclo según varios periodistas que se expresaron al respecto. Tomás Dente y Santiago Llull fueron quienes revelaron el motivo por el que De la V sería removida de Intrusos.

"Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarían nuevamente en Intrusos, con una propuesta que, tanto en términos económicos como de visibilidad en pantalla, habría superado la que tenían en Canal Trece", explicaron los mencionados comunicadores en El Impertinente. Y sumaron: "Creo que no es nada personal lo de Florencia, sino que la nueva cabeza de América ya tenía otra persona pensada para ese lugar. No es que Florencia no haya sabido desplegar su talento, el medio es así. También algunos de los panelistas quedarían desafectados, hay que ver cuáles".

Al mismo tiempo, el periodista Leo Arias informó: "¿Saben a quién llamaron antes? A Jorge Rial. Esto fue cuando asumió (Juan Cruz) Ávila. Hubo un llamado concreto para que el conductor vuelva a su nave insignia con motivo de los 25 años de Intrusos. En el combo también estaba que pueda dar sugerencias en cuanto al armado de la programación".