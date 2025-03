Viviendas para La Rioja: Quintela finalizará con fondos provinciales los programas habitacionales interrumpidos por Javier Milei

El Gobierno de La Rioja informó que continuará con las obras de viviendas interrumpidas por el presidente Javier Milei. Frente a la derogación de programas de vivienda nacionales, se utilizarán fondos provinciales. Desde el gobierno provincial informaron que la situación se ha complejizado aún más frente a la derogación de la ley de alquileres.

Esto fue ratificado por el propio ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social de la provincia, Ariel Puy Soria, quien expresó que van "a terminar todo lo que hemos comenzado, con recursos propios".



“Se han ralentizado un poco las obras pero vamos a continuar, y a medida que las obras se vayan terminando, vamos a ir adjudicando esas viviendas a las familias que las necesitan”, afirmó el funcionario en dialogó con Riojavirtual Radio.





Derogación de los programas nacionales de vivienda

Las viviendas que finalizará la provincia habían sido comenzadas con programas nacionales que frente a la asunción de la actual gestión libertaria fueron interrumpidas.

“Ahora tenemos un problema porque desde la asunción de Milei se dejaron de enviar los recursos de los programas federales como Casa Propia, Casa Activa, Procrear, Reconstruir”, expresó Puy Soria. Y describió: "Las empresas ya habían sido adjudicadas previa presentación de las licitaciones y el incumplimiento de Nación de estas obligaciones hizo que paren obviamente. No certifican, no cobran y no les pueden pagar a los obreros y esto impactó de manera directa en la provincia”.

El titular de Vivienda agregó que hoy en la provincia “las empresas constructoras están al borde de la quiebra”. “Teníamos un registro de 9 mil trabajadores registrados en la UOCRA y eso bajó a su mínima expresión por esta decisión del Gobierno nacional que entiende que la vivienda no es un derecho que hay que consolidar. Pero sin obra pública no se puede consolidar el derecho a la vivienda”, indicó el funcionario.

El nacimiento del PROCREAR

El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PRO.CRE.AR) fue impulsado en el 2012 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el fin de poder sortear y otorgar viviendas a una cuota accesible para familias argentinas trabajadoras.

Este programa fue discontinuado en el 2018 y luego relanzado en el 2020. Asimismo, el gobierno de Javier Milei anunció la eliminación total de la creación de viviendas sociales frente a la eliminación del fondo fiduciario que comprendía al PROCREAR.

Ley de alquileres

Por otro lado, el funcionario Puy Soria cuestionó la derogación de la ley de alquileres: “Ahora nos hablan de que han mejorando los alquileres por la derogación de al ley, nos quieren hacer creer que ha mejorado esto. Pero esto no es así. La derogación de la ley de alquileres beneficia al propietario y perjudica al inquilino".



Del mismo modo, el funcionario describió: "En La Rioja tenemos casi un 20% de la población que alquila. Muchos jóvenes que alquilaban tuvieron que volver a vivir con sus padres porque el alquileres e les fue muy arriba”.

A su vez, el ministro consideró que hoy es casi imposible acceder a un crédito para construir una vivienda y describió la problemática que atraviesan las familias riojanas frente a la falta de facilidades: “Tampoco es una solución la oferta de créditos para viviendas ya que tenemos que ganar entre 3 o 4 millones de pesos paga pagar una cuota de 600 mil o 700 mil pesos con un interés UVA que ha sido terrorífico porque está atado a la suba del dólar".

En este punto, el funcionario destacó el valor de las cuotas que el Estado provincial le cobra a quienes recibieron una vivienda y dijo que la cifra es menos de un 20% del valor actual de un alquiler. “Las cuotas de las viviendas están subsidiadas por el Estado provincial porque de lo contrario sería imposible de pagar para la gente. Hoy un alquiler de un caso de 2 dormitorios ronda los 600 mil pesos y el valor de una cuota es de menos de 20% de un alquiler”, resaltó Puy Soria.