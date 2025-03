Héctor Daer anticipó la posible medida de la CGT: movilización el 9 de abril y paro general el 10

Héctor Daer, uno de los conductores de la CGT, desmintió que haya una decisión tomada en la central obrera respecto a la fecha de paro general. Sin embargo, anticipó su idea que haya movilización el miércoles 9, junto a los jubilados, y paro general nacional el día jueves 10 de abril.

Daer desechó la supuesta certeza acerca del 8 de abril, apuntó que todo depende de lo que decida el Consejo Directivo y propuso que haya movilización el miércoles 9 y paro el día 10 de abril, aunque aclaró ser "respetuoso" de lo que decida el Consejo. Sobre los motivos de la medida, sostuvo: "La economía argentina, salvo la que es extractiva, la que es commodities, el resto eclosiona. En ese marco vamos a esta medida de fuerza".

En una entrevista con el canal de stream Gelatina, afirmó que "los tiempos se acaban, un sector muy grande de la sociedad está empezando a vislumbrar la realidad y poniendo los pies sobre la tierra porque la percepción del ajuste es feroz". Además, el dirigente sostuvo: "La luna de miel del Gobierno con la sociedad terminó con el discurso de Davos. Comparar un femicidio con un asesinato por robo, me parece que hasta conceptualmente hay que aclarárselo que está equivocado".

Al enumerar los errores no forzados del Gobierno, Daer ubicó el escándalo por la criptoestafa que promocionó el presidente Javier Milei en sus redes sociales. "La realidad de Libra no la vamos a tener en Argentina sino en Estados Unidos seguramente", consideró Daer, al tiempo que señaló que en realidad no se está hablando de los problemas de fondo.

"En todos los medios estamos discutiendo la represión del miércoles y no que el 80% de los jubilados ganan menos de 470 mil pesos. Ese es el debate de fondo", indicó y agregó: "Después, por supuesto, tenemos que debatir que un país democrático no puede tener un ejército represivo".

Para Daer, los "éxitos" del Gobierno son dos: "El sostenimiento del veto del presupuesto universitario y el ajuste a los jubilados. Esos héroes le dieron la posibilidad al mercado para subir todo. Desde ahí tenemos un veranito al que le están empezando a llegar tormentas. Como pasa siempre, la sociedad asimila y está empezando a reaccionar".

Cuánto piensan aumentar los sueldos en 2025

De acuerdo a un relevamiento empresarial, el presupuesto anual de incrementos salariales se sitúa en 35% en 2025, con una inflación estimada por el mercado en 32%. Así lo reveló una encuesta de la consultora Mercer, que contó con la participación de 517 compañías con operaciones en el país.

"El panorama macroeconómico actual y el contexto de relativa incertidumbre continúan representando reto para las compañías a la hora de hacer proyecciones y establecer parámetros de incrementos para el año", sostuvo el informe. En algunos casos, particularmente este año se "darán mayores ajustes, dado que al menos durante los dos últimos años los incrementos salariales no acompañaron los altos índices de inflación", proyectó el documento.

Las empresas adoptan diversos criterios para definir los incrementos salariales. Un 57% de las compañías considera una combinación de factores para determinar los aumentos, mientras que un 16% tiene en cuenta solo el mercado. Otro 14% traslada la inflación en su totalidad (100%), un 7% aplica lo establecido en los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT), y un 6% traslada la inflación de manera parcial.