Doohan reconoció su error en Australia y le hizo una advertencia a Alpine: "Tuvimos"

Doohan todavía no sumó puntos en la F1.

Jack Doohan no ha comenzado el año con el pie derecho en Alpine, donde desde la llegada de Franco Colapinto a inicios de enero se encuentra constantemente bajo presión por la posibilidad de ser excluido del equipo. Para colmo, el arranque de la temporada de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia ha sido un calvario para el local, que no solo tuvo una floja clasificación, sino también una pobre carrera el domingo.

El piloto australiano no había llegado a la Q3 en la qualy y quedó ubicado en el decimocuarto lugar de la grilla de partida, en la que debió salir con neumáticos intermedios de lluvia por el piso mojado. Si bien tuvo una largada correcta, Doohan perdió el control del A525 en la salida de la quinta curva tras pisar la línea blanca e impactó con los muros de contención, lo que destruyó la parte trasera del monoplaza.

Sin completar ni una sola vuelta, el oceánico salió del Circuito de Albert Park y se dirigió al boxes de Alpine, desde donde miró el resto de la carrera a la espera de que se termine. Justamente tras la victoria de Lando Norris, Doohan se acercó a los micrófonos en la zona mixta para dar sus declaraciones y asumió su error ante las cámaras, pero remarcó que el problema vino cuando pasó la marcha de tercera a cuarta.

“Pareció que lo perdí en el cambio de tercera a cuarta marcha. Tan pronto como entré en cuarta, perdí el coche. Así que hay algunas cosas que voy a tener que entender. Porque, para mí, eso no fue fuera de lo normal, pero es un proceso de aprendizaje constante”, afirmó el australiano. Hasta ese momento, se creía que la causa había sido lo resbaladiza que estaba la pintura de la línea blanca, algo que también hizo que Carlos Sainz pierda el Williams, pero Doohan señaló que hay algo que deberá revisar Alpine.

“Creo que tal vez fue una combinación de la línea blanca. Pero parece que tuvimos un pico de revoluciones por minuto cuando he cambiado a cuarta. Así que estamos volviendo a comprobar para asegurarnos de que todo se comportó bien”, agregó Doohan. A pesar de esta advertencia sobre una posible falencia en el monoplaza, el piloto se comprometió a no volver a sufrir otro incidente y remarcó que no está en búsqueda de excusas por lo ocurrido: “Cometí un error, lo acepto y espero recuperarme”.

Así quedó el A525 de Doohan tras el accidente.

El desafío de Doohan en el Gran Premio de China

Sin descanso de por medio, la Fórmula 1 se retomará este fin de semana con el Gran Premio de China, donde Jack Doohan tendrá una nueva oportunidad de lucirse en un trazado nuevo para él. Se trata del Circuito Internacional de Shanghái, que este año albergará carrera sprint, por lo que el australiano tendrá solamente una sesión de prácticas libres para conocer la pista y adecuarse antes de la sprint shootout, la clasificación para la carrera corta del sábado.