Así es el Camino Real al Alto Perú de Córdoba: las 17 postas para viajar en el tiempo

Córdoba es una de las provincias argentinas con mayor protección del patrimonio cultural e histórico del país. A través de los años ha sabido convertir sitios de relevancia en recorridos turísticos únicos que no solo permiten a los visitantes admirar la belleza y diversidad paisajística de la zona sino que, también, entrar en conocimiento con distintos momentos de la historia nacional.

Sin dudas, uno de los puntos más famosos en cuanto a turismo cultural se encuentra al norte de la provincia y se conoce como Camino Real, haciendo referencia al recorrido de militares y comerciantes, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, desde el Virreinato del Río de la Plaza hasta el Alto Perú, hoy territorio que forma parte de Bolivia.

El Camino Real está formado por estancias y postas coloniales que solían utilizar los viajantes para descansar. Sin embargo, en esta zona, además, hay espacios que nos retrotraen a las misiones de los jesuitas, orden religiosa que tuvo un gran impacto en nuestro país durante los siglos XVI y XVIII, sobre todo en la provincia de Córdoba. Los primeros jesuitas que desembarcaron aquí pertenecían a la Compañía de Jesús y llegaron en 1599. Poco a poco, fueron construyendo pequeños establecimientos agroganaderos que funcionaron, a su vez, como un lugar para venerar la religión.

Estudiantes y fieles se reunían en este lugar para aprender y vincularse culturalmente con los valores misioneros. Su desarrollo fue lento pero determinante para el crecimiento económico y social, tanto así que tuvieron que expandirse más para el siglo XVII.

Cuando su poder y legitimidad en la sociedad empezó a ser cada vez más notorio, comenzó a llamar la atención de la monarquía en España. Por eso, hacia finales del siglo XVII, los jesuitas son expulsados. Sin embargo, su legado permanece casi intacto en las estancias que hoy forman parte de un recorrido turístico único, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dentro del Camino Real compartiendo su valor histórico con las postas coloniales.

Cuáles son las estancias y las postas que forman parte del recorrido Camino Real en Córdoba

El Camino Real inicia exactamente a unos 200 kilómetros de las ciudad capital de Córdoba y la mejor forma de llegar es con automóvil tomando la Ruta Nacional 9. El itinerario cultural es de 176 kilómetros partiendo de Colonia Caroya, donde se puede encontrar una estancia jesuita de gran relevancia. En total, el Camino Real reúne 17 puntos de visita entre postas y casas históricas.

Estancia Jesuítica Colonia Caroya

Solo 50 kilómetros separan esta estancia de la ciudad de Córdoba y el paseo inicia aquí porque se trata del primer establecimiento rural de los jesuitas. Se fundó en 1616.

Estancia Jesuítica Jesús María

El recorrido continúa hacia esta estancia que se encuentra a tan solo 4 kilómetros de Caroya. Aquí, se pueden apreciar algunos molinos que utilizaban en aquella época así como elementos religiosos. Actualmente, el espacio está dedicado a la producción vitivinícola.

Posta Sinscate

La primera posta del Camino tiene sus orígenes a mediados del siglo XVII. Se encuentra sobre el ramal del ferrocarril Belgrano Cargas y es Monumento Histórico Nacional desde 1941.

Barranca Yaco: monumento a Facundo Quiroga

Esta parada es un homenaje al caudillo Facundo Quiroga, de fuertes convicciones federales. El militar posee un busto en Barranca Yaco porque aquí fue asesinado en una emboscada, liderada por el sicario Santos Pérez, el 16 de febrero de 1835.

Posta Las Talas

Otra de las postas de Camino Real. Se cree que acá descansaron, entre 1816 y 1830, el general José de San Martín y Facundo Quiroga.

Villa del Totoral

El recorrido sigue por la casona de Tomás Luque en Villa del Totoral, quien pertenecía a la familia fundadora de esta localidad cordobesa. Además, se pueden visitar en este pueblo: la Casona del Coronel Cuenca; la Casona de la Familia Rossi; el Cajón de Piedras y la Iglesia del Rosario.

Posta de Macha

En 1831 y 1833, la Posta de Macha se convirtió en el campamento militar de los Regimientos de Dragones Confederados, cuyo comandante fue Francisco Reinafé, una de las personas que mandó a matar a Facundo Quiroga.

Villa Tulumba Ojo de Agua

Calles empedradas y construcciones antiguas, Villa Tulumba es un verdadero viaje en el tiempo por el que el itinerario cultural del Camino Real continúa.

Posta Inti Huasi

Su nombre en quechua significa "casa del sol" y era un paso obligado hacia el Alto Perú. El territorio de la posta perteneció al terrateniente Pedro Arballo de Bustamante.

Posta Santa Cruz

La característica más llamativa de Posta Santa Cruz es la gran cantidad de palmeras que la rodea aún hoy día.

Posta San Pedro Viejo

Dentro de la Posta San Pedro Viejo se encuentra la Capilla homónima, que es una de las iglesias más antiguas de todo Córdoba.

San Pedro Norte

Hoy es un pueblito de tan solo 200 habitantes con Balnearario Municipal, plaza principal y parroquia. Antes fue parada obligatoria de figuras como Manuel Belgrano, Juan Lavalle y Lamadrid.

San Francisco Viejo: monumento a Pancho Ramírez

Como Facundo Quiroga, Francisco "Pancho" Ramírez tiene su monumento en el Camino Real, ya que en San Francisco Viejo fue asesinado por orden de otro caudillo llamado Estanislao López.

Posta Las Piedritas

Esta posta nace en el siglo XVIII gracias a la familia César, de las más destacadas de la zona. Fue en esta posta, además, en donde capturaron al virrey Santiago de Liniers entre el 7 y el 8 de agosto de 1810.

Posta El Chañar

Se encuentra en San Francisco del Chañar y su fundación se remonta hacia 1778. Posee una pequeña capilla en honor a San Francisco Solano.

Castillo "El Carrizal"

Fue construido en 1870 por don Tristán Vivas, uno de los primeros pobladores de la zona. El castillo hoy se encuentra abandonado, aunque muchos turistas aprovechan para sacarse fotografías y celebrar su valor histórico.

Posta Pozo del Tigre

La última parada del Camino Real. Luego de la posta se encuentra el cruce hacia la provincia de Santiago del Estero.