Ya se puede jugar a FIFA Heroes: cómo es el nuevo arcade de fútbol y qué beneficio tiene en Motorola

En pleno Mundial 2026, FIFA necesitaba un juego que funcionara en el celular con la misma energía que tiene un estadio lleno. El resultado es FIFA Heroes, desarrollado por Solace junto al estudio Enver de Nueva York, y que tiene a Motorola como socio oficial de smartphones. El título reúne en un mismo campo a jugadores reales, mascotas de la Copa Mundial de la FIFA, personajes de ficción y algunos de los creadores más influyentes del mundo, todo ello en un formato ligero y enérgico diseñado para partidos rápidos y una acción divertida y fácil de jugar.

Cómo es el juego y qué lo hace diferente

FIFA Heroes no apunta a ser un simulador de fútbol. El estilo es arcade puro: partidos cortos, explosivos y llenos de mecánicas que rompen con el realismo. Los jugadores pueden usar superpoderes dentro del campo, como el regate teletransportado, el disparo de fuego o la entrada magnética para darle vuelta a un partido en segundos. La idea no es replicar lo que ya hace eFootball o EA Sports FC, sino ofrecer algo más cercano a un juego de fiesta con skin futbolero. Se puede descargar gratis desde Google Play Store.

Qué beneficios exclusivos tienen los usuarios de Motorola

Como parte de la colaboración, los jugadores de Motorola recibirán un conjunto de contenidos y ventajas exclusivos dentro del juego.

En concreto, al ingresar con un dispositivo Motorola se desbloquean:

5.000 monedas , que permiten subir un personaje al nivel 5 desde el inicio.

, que permiten subir un personaje al nivel 5 desde el inicio. 80 gemas , para usar en la tienda y desbloquear jugadores, celebraciones o contenido adicional.

, para usar en la tienda y desbloquear jugadores, celebraciones o contenido adicional. La celebración "Sssh Snap" , una animación del razr en la que el jugador se lleva el teléfono a la oreja, hace un "Shhh" y cierra el celular de un chasquido.

, una animación del razr en la que el jugador se lleva el teléfono a la oreja, hace un "Shhh" y cierra el celular de un chasquido. La explosión de gol "Full Strength" , con un razr retro dorado y barras de señal que representan potencia máxima.

, con un razr retro dorado y barras de señal que representan potencia máxima. Un título de perfil exclusivo "Hello Moto" para personalizar la cuenta.

La ventaja extra del razr fold

Para quienes tienen el motorola razr fold, la experiencia va un paso más allá. Con un diseño de juego optimizado de forma exclusiva para la gama de dispositivos plegables de Motorola, esta experiencia aprovecha al máximo la amplia pantalla de 8,1 pulgadas del razr fold cuando está desplegada. Ofrece a los jugadores una visión amplia e ininterrumpida del campo, al tiempo que sitúa los controles cómodamente por debajo de la acción para una experiencia más despejada y ergonómica.

FIFA Heroes vendrá preinstalado en muchos de los próximos smartphones de Motorola. Para quienes ya tienen un Motorola y quieren bajarlo ahora, está disponible directo desde Google Play Store.