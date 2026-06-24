Qué es y cuánto cuesta la nueva Steam Machine: todos los detalles del lanzamiento que genera polémica en redes

Fuente: Vandal.

Llevar Steam al living siempre fue la idea. La primera vez, en 2015, el intento fracasó. El ecosistema no estaba maduro, los juegos para Linux eran pocos y los compradores no encontraron razones suficientes para elegir algo distinto a una consola. Una década después, Valve vuelve con la misma idea, pero con argumentos más sólidos: SteamOS maduró y Proton, una capa de compatibilidad que permite ejecutar miles de juegos desarrollados para Windows, eliminó muchas de las barreras que afectaron a la propuesta original. El desafío ahora no es técnico, sino económico.

Cuánto cuesta y qué incluye cada modelo

Steam Machine estará disponible en dos configuraciones: la versión base con 512 GB de almacenamiento SSD tiene un precio de USD 1.049, y la edición con 2 TB de almacenamiento cuesta USD 1.349. El nuevo Steam Controller se vende de manera independiente por USD 99.

Eso la pone bastante por encima de las consolas tradicionales, que rondan los USD 500 o USD 600 en sus versiones más completas. Valve lo explicó: el precio responde al aumento global de los costos de fabricación, especialmente en componentes vinculados a memoria y almacenamiento, aclarando también que no está subsidiando el hardware, algo que sí sucede con las consolas tradicionales, que siempre salen al mercado más económicas de lo que cuestan fabricarlas.

Las especificaciones técnicas del hardware

Steam Machine utiliza hardware personalizado desarrollado junto a AMD, con un procesador Zen 4 de 6 núcleos y 12 hilos, una GPU RDNA 3 con 28 Compute Units, 16 GB de memoria DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6. El resto de la conectividad incluye Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, HDMI, DisplayPort, Ethernet Gigabit y ranura para microSD.

En rendimiento, Valve asegura que el equipo es aproximadamente seis veces más potente que Steam Deck y que apunta a jugar en 4K con soporte para FidelityFX Super Resolution y ray tracing. Para quien ya tiene una Steam Deck y quiere la misma experiencia en el televisor, la comparación es directa.

Qué la diferencia de una consola y por qué importa

A diferencia de Steam Deck, que apuesta por la portabilidad, Steam Machine fue concebida como una máquina para conectar directamente al televisor y utilizar desde el sillón. La propuesta busca combinar la simplicidad de una consola con la flexibilidad de una PC. Eso significa acceso a toda la biblioteca de Steam, mods, configuraciones gráficas avanzadas y compatibilidad con teclado, mouse y cualquier periférico, todo desde el sillón.

La polémica del precio y el detalle para Argentina

La reacción de la comunidad gamer fue inmediata. El debate central es si tiene sentido gastar más de mil dólares en un dispositivo que hace cosas similares a una consola de 500, por más que el acceso a la biblioteca de Steam sea un diferencial real. La gran incógnita no pasa por sus especificaciones ni por su potencia, sino por qué tipo de jugador estará dispuesto a invertir más de mil dólares en una alternativa que busca ubicarse a medio camino entre una consola y una PC. Un punto válido, especialmente para el mercado latinoamericano: Argentina no está entre los mercados previstos por el momento, así que quien quiera importarla deberá sumarle impuestos y costos de envío al precio ya de por sí elevado.