República Democrática del Congo será más ofensiva en crucial choque ante Uzbekistán, dice DT

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo K - Colombia vs. República Democrática del Congo

La República Democrática del Congo buscará adoptar un enfoque más ofensivo en su ‌último partido de la ‌fase de grupos del Mundial, dijo el viernes su entrenador, ya que solamente una victoria sobre Uzbekistán le permitirá seguir en el torneo.

El técnico Sébastien Desabre había utilizado una formación defensiva en los dos primeros partidos del Grupo K, contra ​Portugal y Colombia, ⁠pero dejó claro que habría un cambio de ‌estrategia para el encuentro del sábado en ⁠Atlanta.

RDC llega al partido con ⁠un solo punto, tras empatar 1-1 con Portugal en el debut, mientras que Uzbekistán perdió sus dos primeros ⁠partidos, encajando siete goles en el proceso.

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"Portugal ​ocupaba el puesto número 5 y ‌Colombia el número 13 en ‌la clasificación de la FIFA, así que ⁠optamos deliberadamente por jugar con una formación 5-3-2", explicó Desabre. "Creo que nos fue bien con ese sistema en ambos partidos y un pequeño error ​por la ‌izquierda fue lo que nos hizo perder contra Colombia".

"Pero mañana tendremos a nuestro equipo organizado de tal manera que podamos marcar goles, que quede claro. Sabemos lo que tenemos ⁠que hacer para avanzar".

Los principales delanteros de la selección son Cedric Bakambu, de 35 años, y Yoane Wissa, que juega en Inglaterra. Si bien Wissa marcó contra Portugal en Houston, llegó al Mundial tras una mala temporada en el Newcastle United llena de lesiones ‌y con escaso impacto cuando jugaba.

"Wissa volvió a ser el de antes cuando comenzamos los preparativos previos al torneo", dijo el DT. "Recuerdo que se lesionó cuando llegó a Newcastle y le resultó difícil, pero ‌he visto su motivación y la forma en que ha entrenado para recuperar su antiguo nivel, y estoy seguro ‌de que ⁠rendirá al máximo".

"Estamos jugando a un nivel mucho más alto del que estamos ​acostumbrados, y en estos partidos de alto riesgo, la victoria es la única opción", señaló Desabre.

Con información de Reuters