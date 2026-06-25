El estremecedor video que pescadores grabadores desde el agua en el momento del terremoto en Venezuela

El terremoto en Venezuela provocó la muerte de 188 personas y más de 1500 resultaron heridas. La situación que paralizó este miércoles por la tarde al país fue captada por un par de pescadores que se encontraban en un bote a pocos metros de la costa de La Guaira, en las afueras de Caracas.

Los trabajadores del mar llegaron a captar los violentos movimientos y filmaron su desesperación. "Acaba de temblar ahorita, señores", se escucha decir a uno de los hombres que grabó la secuencia. La Guaira se encuentra a 15 kilómetros al norte del centro de Caracas y fue una de las ciudades más afectadas por el doble terremoto.

La región fue calificada como "zona de desastre" tras el temblor: se derrumbaron edificaciones, se partieron calles, son casi 200 las víctimas fatales y hay personas desaparecidas.

Así se sintió el terremoto desde el agua

La panorámica muestra el mar picado, el bote sacudiéndose y, a lo lejos, una visión global de La Guaira, la ciudad portuaria montada sobre el cerro El Ávila. Entre la bruma se alcanzan a divisar los edificios altos y el polvo levantándose del suelo, como humo.

"Vámonos, vámonos, marico, vámonos. La familia, nosotros...", exclamó el otro pescador, mientras su compañero reunía sus cosas para emprender la retirada del mar. La Guaira también es un centro turístico vital para Venezuela, donde se encuentra el Hotel Edward, uno de los establecimientos más reconocidos de la zona, que se derrumbó.

El horizonte de la ciudad lucía impactante este jueves, con algunos edificios y torres en pie, y otros que desaparecieron de un día para el otro. De acuerdo al último reporte de víctimas, hay 188 muertos y 1520 heridos.

Naciones Unidas confirmó que enviará ayuda humanitaria a Venezuela tras el terremoto

Desde la Secretaría General de Naciones Unidas informaron que "van a colaborar" con el gobierno de Venezuela en las tareas de rescate tras el terremoto.

"La Organización de Naciones Unidas en Venezuela, incluido el Equipo Humanitario de País, está movilizando asistencia y trabajando en estrecha colaboración con el gobierno y nuestros socios para apoyar la respuesta", según señaló el portavoz de la Secretaría General, Stéphane Dujarric, en un comunicado reciente.

Por otro lado, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó que está "profundamente entristecido" por las muertes y la destrucción en el país caribeño.