"Doblete sísmico": así fue el fenómeno geológico que multiplicó la tragedia en Venezuela

Venezuela se encuentra conmocionada por la seguidilla de dos terremotos que se registraron con apenas 39 segundos de diferencia. Este miércoles, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 provocaron daños en Caracas, donde colapsaron edificios, y cuyo epicentro tuvo lugar a unos 28 kilómetros al noroeste de Montalbán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los Centros de Alerta de Tsunamis estadounidenses informaron que no existe una amenaza de tsunami y cancelaron una advertencia inicial que alcanzaba a Puerto Rico y las Islas Vírgenes. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró el estado de emergencia. Hay al menos 188 muertos y más de 1500 heridos como resultado de los sismos.

El "doblete sísmico" que afectó al país es un fenómeno que puede agravar el impacto sobre una población ya expuesta al daño, cuando el segundo sismo llegó antes de que haya margen para reaccionar.

¿Qué es un "doblete sísmico"?

Este fenómeno sucede cuando coinciden dos terremotos de magnitud muy parecida, seguidos en el tiempo y próximos en el espacio. En el caso de Venezuela también se dieron a 23 y 28 kilómetros de distancia de la localidad de Yumare.

No es un evento habitual como sí lo es un terremoto principal que "rompa a lo largo de toda una falla y que toda la tensión que se va acumulando en la corteza se libere en forma de una ruptura", explicó Lucía Lozano, sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, a la agencia de noticias EFE.

Sin embargo, a veces puede "desencadenar" que en otro segmento de esa misma falla, o en una próxima, se disparen otros terremotos, como sucedió este miércoles en Venezuela. Toda esta zona de ruptura es muy compleja, "con procesos de interacción entre las fallas, y por eso se pueden desencadenar dos terremotos así, muy grandes", aseguró Lozano.

Por su parte, la investigadora del Conicet y docente de la Universidad Nacional de Cuyo, Stella Moreiras, aseguró que los sismos se producen cuando existen fallas geológicas activas que actúan como fuentes de liberación de energía. Además, el fenómeno se vincula al contacto entre las placas Sudamericana y la del Caribe, una zona de interacción tectónica que registraba actividad sísmica.

“En Venezuela se sabía que había fallas activas, pero el problema ha sido la magnitud con la que se han registrado estos sismos, ya que no había antecedentes históricos de eventos de esta intensidad en la región”, explicó Moreiras a Minuto Ya.

Un terremoto no solo libera energía, ya que al producirse el movimiento de una falla, "cambia el estado de tensiones en la zona y eso puede reactivar una falla cercana", según Andrés Folguera, geólogo, docente de la Universidad de Buenos Aires e investigador del Conicet. El primer evento funcionó como un disparador, que alteró el equilibrio local y puede empujar a un segmento vecino a romperse poco después, incluso en cuestión de segundos, como lo que pasó en Venezuela.