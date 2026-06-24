Hubo un fuerte sismo en Venezuela y hay alerta por tsunami: también se sintió en Colombia

Venezuela fue sacudida por un sismo de una magnitud estimada en 7,1. El evento tuvo lugar a unos 21 kilómetros al oeste de Morón, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Por su parte, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico activó una alerta de tsunami para el país y zonas insulares. El fenómeno tuvo lugar a las 19:05 (de Argentina) y también se sintió en Colombia, Caribe Neerlandés, Curazao y Aruba, según las autoridades sísmicas.

En tanto, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó que el epicentro tuvo lugar a 32 kilómetros de Guiria. El ministro del Interior afirmó que casas y edificios "se vinieron abajo" en la ciudad por el sismo, según consignaron agencias de noticias internacionales.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos de venezolanos que dieron su testimonio de lo vivido este miércoles por la tarde. Algunas de ellas fueron compartidas por el periodista Orlando Avendaño. Según se observa, las edificaciones se vieron severamente afectadas tras el impacto del sismo.

Los medios locales informaron que se sintió una magnitud preliminar de 6,8 a las 18:04 (hora Venezuela) en las costas del estado Yaracuy con una profundidad de 10 kilómetros. En tanto, el Servicio Geológico de Colombia confirmó la ocurrencia del sismo con una "magnitud 7,0, profundidad 0 km, Cerca de la costa de Venezuela”.

En este contexto, se emitió una alerta de tsunami que rige para Puerto Rico e Islas Vírgenes. Además, hay amenaza potencial de tsunami para Venezuela, Aruba y Bonaire.

Cómo se vivió el fuerte sismo en Venezuela

Distintos sectores de Caracas vivieron el movimiento con intensidad. Los habitantes reportaron en redes sociales el bamboleo de edificios y evacuaciones preventivas. La profundidad del sismo fue de unos 13 kilómetros y le siguieron varias réplicas.

Ante la situación, decenas de personas salieron a las calles para escapar del temblor en los edificios. Ahora, esperan para volver a ingresar a sus lugares de trabajo y casas.

Según material audiovisual difundido en X, varios transeúntes comenzaron a correr, otros se posicionaron en el centro de las calles para estar lo más lejos posible de los escombros que pudiesen caer.

También se registraron muros enteros derrumbados, lo que dejó el interior de las residencias a la vista de la calle, y columnas de polvo en la capital.

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