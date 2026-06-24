La deuda de Venezuela podría alcanzar los 240.000 millones de dólares, según el FT

Una mujer revisa su teléfono mientras ofrece dulces a la venta en Caracas, Venezuela

Venezuela está ​cerca de dar a conocer una deuda total de 240.000 millones de dólares, por encima de las ‌estimaciones del mercado de entre ‌150.000 millones y 200.000 millones, mientras se prepara para lo que podría convertirse en la mayor reestructuración de deuda soberana, informó el miércoles el Financial Times, citando a fuentes familiarizadas con los planes.

El país anunció el mes pasado que comenzaría a reestructurar su deuda externa. En ese momento, ​los analistas estimaron que ⁠los pasivos totales de Venezuela, incluidos laudos arbitrales e ‌intereses acumulados, podrían superar los 150.000 millones de ⁠dólares.

Venezuela es uno de los ⁠mayores casos de impago soberano del mundo, con bonos en default en circulación del Estado soberano y de la petrolera estatal ⁠PDVSA por un total de unos 60.000 millones de ​dólares.

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El país sudamericano ha dejado de pagar ‌su deuda externa desde 2017.

Se ‌espera que el país detalle el alcance de su ⁠endeudamiento cuando presente una actualización de su posición financiera a los acreedores en las próximas semanas, según el artículo del FT.

El medio añadió que la firma estadounidense de asesoría ​Centerview Partners, ‌contratada por Caracas, ha ayudado a elaborar un plan destinado a restablecer la sostenibilidad de la deuda del país. Según fuentes familiarizadas con el asunto, el esquema se publicaría a comienzos de julio.

Centerview Partners ⁠no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral habitual.

Venezuela también publicará un marco macroeconómico a finales de este mes, que estimará el tamaño de su economía en unos 100.000 millones de dólares y situará su ratio deuda/PIB por encima del 200%, añadió el FT.

Los bonos del Estado venezolano ‌y los de su petrolera estatal PDVSA subían el miércoles después de la publicación del FT.

Datos de Tradeweb mostraban que el bono soberano venezolano a 2031 y el bono 2024 de PDVSA subían ambos alrededor de 1 centavo por dólar, hasta ‌casi 55 centavos y 40 centavos, respectivamente.

Los bonos han registrado un fuerte repunte desde que la captura en enero del presidente Nicolás ‌Maduro por fuerzas ⁠estadounidenses alimentó las apuestas sobre lo que parece encaminado a ser una de las mayores ​reestructuraciones de deuda soberana de la historia.

Con información de Reuters