Más de 30 muertos y 700 heridos en el doble terremoto de Venezuela

AFP

Al menos 32 personas murieron y más de 700 han resultado heridas en Venezuela a causa del doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país, según anunció la presidenta Delcy Rodríguez. Alertó que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que describió como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

"A esta hora tenemos reportes de 32 fallecidos, sin contar aún con las cifras que pueda arrojar el estado La Guaira, y más de 700 heridos que hemos estado recibiendo en emergencia tanto de hospitales públicos como de centros de salud privado", anunció la presidenta encargada en un discurso dirigido a la nación.

En su conferencia, Rodríguez alertó de que "el estado más afectado por este inédito fenómeno sísmico es el estado La Guaira", donde hay "decenas de edificios colapsados". "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", detalló.

Ante lo que describió como un "inédito fenómeno sísmico" por el doble temblor, recalcó que están en marcha las tareas de rescate. "Estamos en este momento en labores muy arduas de rescate para salvar las vidas que Dios nos permita salvar", indicó.

Tras expresar sus condolencias con los afectados, detalló que se han puesto a disposición "hoteles y refugios" para las personas que perdieron sus viviendas o aquellas cuya infraestructura ha quedado amenazada por el terremoto. Igualmente, anunció la suspensión de las clases y de actividades "no esenciales" a servicios públicos.

De esta forma, y ante las "horas tan duras" que vive el país, la mandataria interina venezolana llamó a actuar con "unión nacional" y "con calma". "Que sepamos que unidos vamos a superar esta tragedia. Una tragedia que hoy enluta a muchas familias venezolanas, pero sepan que también Venezuela está recibiendo el amor de los pueblos del mundo", señaló .

Apoyo de otros países ante el doble terremoto

En su mensaje, Rodríguez agradeció los contactos mantenidos con Estados Unidos, en particular ha destacado la atención del presidente, Donald Trump, ante el desastre natural, así como con otros países del continente americano, incidiendo en que varios países prepararan el envío de equipos de rescate.

Aparte de Washington se comprometieron a enviar rescatistas República Dominicana, El Salvador y México, indicó, tras mantener llamadas con los respectivos presidentes, Luis Abinader, Nayib Bukele y Claudia Sheinbaum.

También señaló que países como Qatar, Brasil o China han ofrecido apoyo, al igual que vecinos del Caribe como Antigua y Barbuda, Belice, Santa Lucía y Dominica.

Con información de EuropaPress.