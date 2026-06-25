Terremoto en Venezuela: empezaron los primeros rescates y reportan edificios caídos

Venezuela vivió esta tarde un fuerte terremoto de 7.5 en escala Ritcher por el que hasta ahora rescataron a 16 personas según informó el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, en declaraciones a Telesur.

"Estamos actuando de acuerdo a lo que establece la norma y los protocolos para activar los rescates y la ayuda. Hay que tener mucho cuidado con los niños y las personas de la tercera edad", apuntó Cabello y alertó por posibles réplicas.

Entre las zonas más afectadas destacó a Altamira y Los Palos Grandes en Caracas. "Se han desplomado unos edificios de casas y viviendas. Estamos desplegados con organismos de bomberos, policías, Protección Civil. El pueblo ha salido a la calle a resguardarse, nadie puede quedarse dentro de los edificios porque estos eventos suelen venir acompañados de réplicas, que pueden terminar de colapsar algunas estructuras", agregó el ministro.

A su vez pidió a la población tener mucha "calma" y "conciencia": "Todo el pueblo, una sola maquinaria de tranquilidad". Cabello también informó que el servicio de gas fue suspendido.

Noticia en desarrollo