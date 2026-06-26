Conmoción en China: chocó una avioneta en el edificio más alto de Beijing

Una avioneta se estrelló este viernes contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Beijing. El impacto provocó una importante caída de escombros hacia la calle en pleno centro de Guomao, el centro financiero más importante de la capital china. No hubo reporte de muertos ni de heridos hasta el momento, más allá de los daños a la estructura edilicia. El choque quedó grabado en el momento exacto por varias cámaras de la zona que retrataron el momento.

De acuerdo a lo que se supo hasta el momento, la aeronave involucrada fue un Sunward SA 60L Aurora, perteneciente a la aerolínea china Shuangyue General Aviation, según la base de datos Aviation Safety Network. El evento fue clasificado como un accidente, aunque la información obtenida hasta ahora proviene de fuentes no oficiales. Las autoridades chinas no facilitaron hasta el momento detalles sobre las circunstancias del accidente ni tampoco sobre qué tipo de vuelo que hacía.

La Torre CITIC, también conocida popularmente como la China Zun, fue inaugurada en 2018 y cuenta con 528 metros de altur0a. Es considerado uno de los rascacielos "más reconocibles" del mundo y ocupa el décimo lugar en el ranking de edificios más altos a nivel global.

Qué se sabe hasta ahora y qué falta revelar en la investigación

En las imágenes que se viralizaron en las últimas horas se pudo ver el choque y cómo cayeron los restos de la construcción, que se desplomaron en plena calle mientras pasaban autos por la zona. Los fragmentos de la avioneta quedaron en su mayoría incrustados en la estructura de la torre, mientras que la cola del vuelo cayó justo al lado de un taxi, generándole daños a la ventana del vehículo.

El impacto se produjo en la parte superior del rascacielos, provocándole un enorme agujero en la fachada acristalada superior de la torre, que forzó la evacuación total del inmueble. Las autoridades chinas informaron que mantienen un fuerte operativo de seguridad para evaluar los daños.

Las primeras versiones indicaron que la avioneta tuvo que realizar una severa desviación de su ruta planificada después de despegar del aeropuerto Shifosi de Beijing, pero no fue confirmado por el gobierno de China. Sin embargo los investigadores intentan averiguar qué ruta seguía la aeronave y las causas exactas que habrían derivado en el presunto desvío y choque. En paralelo también se busca revelar la cantidad de tripulantes, si es que la había.