Tragedia en Río de Janeiro: dos helicópteros chocaron en el aire y hay al menos seis muertos

Un grave accidente aéreo conmocionó este domingo a Río de Janeiro, ciudad en la que dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de la ciudad. Como consecuencia del impacto, al menos seis personas murieron, según confirmaron las autoridades brasileñas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8.59 de la mañana y provocó un importante despliegue de equipos de emergencia, bomberos y especialistas aeronáuticos. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, las víctimas fatales serían miembros de las tripulaciones de ambas aeronaves.

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos. El impacto generó un incendio de gran magnitud que se propagó rápidamente y alcanzó a cerca de 20 automóviles que se encontraban estacionados en el predio. Las imágenes difundidas desde el lugar mostraron una intensa columna de humo negro elevándose sobre la zona, visible desde distintos sectores de la ciudad brasileña.

Investigan las causas de la tragedia aérea

El segundo helicóptero se precipitó a unos 100 metros del primer punto de impacto. Según detallaron los equipos de rescate, cinco de los fallecidos fueron hallados dentro de una de las aeronaves, mientras que la sexta víctima se encontraba en la otra.

La fuerza del choque provocó además que fragmentos de los helicópteros se dispersaran en los alrededores, alcanzando edificios residenciales y comerciales cercanos, aunque hasta el momento no se reportaron víctimas adicionales en tierra.

Las causas de la colisión aún son materia de investigación. Peritos aeronáuticos trabajan en la recolección de pruebas para determinar qué provocó el accidente, considerado uno de los más graves registrados en Brasil durante los últimos meses. Por el momento, las autoridades no difundieron las identidades de las personas fallecidas y continúan las tareas para asegurar el área afectada y reconstruir la secuencia de los hechos.