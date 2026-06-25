Chau dudas: el verdadero motivo por el que Google Maps y Waze marcan una velocidad distinta a la de tu auto

Fuente: El Tiempo.

El dato parece contraintuitivo a primera vista. Si el velocímetro marca 120 km/h y el celular muestra 108 km/h, la reacción natural es pensar que algo está fallando. Pero no: los dos datos son correctos dentro de sus propias lógicas. La diferencia no es un bug de Google Maps o Waze, ni un desperfecto del vehículo, sino el resultado de dos sistemas de medición distintos con objetivos distintos.

Por qué el velocímetro del auto siempre marca de más

Los fabricantes de autos están obligados a que el velocímetro nunca muestre una velocidad inferior a la real. La normativa internacional en la materia establece que la velocidad indicada en el tablero debe ser igual a la real o ligeramente superior, pero nunca menor. La relación entre la velocidad indicada (V1) y la real (V2) debe cumplir la fórmula: 0 ≤ (V1 – V2) ≤ 0,1 V2 + 4 km/h.

En criollo, eso significa que el margen de error máximo del velocímetro frente a la velocidad real es del 10% más 4 km/h. Un ejemplo concreto: si el auto va realmente a 100 km/h, el tablero puede indicar entre 100 y 114 km/h. Si el velocímetro marca 120 km/h en una autopista, la velocidad real podría ser tan baja como 106 km/h.

¿Y por qué existe esta regla? Por seguridad. ¿Qué sentido tiene que el velocímetro del coche marque más velocidad que la real? Se trata de una cuestión de seguridad, y también de radares: así, considerando la velocidad del velocímetro frente a la que marca la vía, nos aseguraremos de cumplir con la ley. En otras palabras, si el tablero te dice que vas a 120 km/h y ese es el límite de la vía, lo más probable es que tu velocidad real sea algunos kilómetros por hora menor, lo que da un margen de tolerancia frente a las cámaras.

Cómo calculan la velocidad Google Maps y Waze

Las apps de navegación trabajan con una lógica completamente diferente. Estas aplicaciones calculan la velocidad valiéndose del GPS para los cambios en la geolocalización, tomando un determinado periodo de tiempo. En este sentido, la velocidad que leamos en las aplicaciones será más exacta, aunque no estará exenta de errores.

El GPS mide cuánta distancia recorrió el dispositivo entre dos puntos en un tiempo determinado y calcula la velocidad a partir de eso. No tiene el margen de tolerancia que incorpora el velocímetro mecánico, así que el número que muestra es generalmente más cercano a la velocidad real. Sin embargo, puede tener imprecisiones propias: si la señal de GPS es débil o hay interferencias, el cálculo puede fluctuar.

Cuál conviene mirar para no pasarse de velocidad

La respuesta práctica es: el velocímetro del auto es el que importa para las multas. Los radares y cámaras de velocidad comparan con la velocidad real del vehículo, y la mayoría tienen sus propios márgenes de tolerancia. Pero si el tablero marca el límite, lo más probable es que tu velocidad real sea algunos km/h menos, así que estás dentro del rango seguro. Lo que muestra Google Maps o Waze es un dato útil para entender tu velocidad real, pero no reemplaza al velocímetro como referencia de conducción.