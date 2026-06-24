Anthropic dice que Alibaba extrajo de forma ilícita capacidades del modelo de IA Claude

FOTO DE ARCHIVO-Ilustración en la que aparece el logotipo de Anthropic

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic acusó a Alibaba , el ‌gigante chino de ‌la tecnología y el comercio electrónico, de extraer de forma ilícita las capacidades de su modelo de Claude, en lo que, acusa, ha sido el mayor ataque de "destilación" conocido contra la empresa hasta ​la fecha, según ⁠una carta a la que tuvos ‌acceso Reuters.

Los ataques de "destilación" son ⁠una forma en que ⁠las empresas de inteligencia artificial (IA) obtienen de manera indebida capacidades para mejorar sus propios modelos, ⁠y consisten en entrenar uno ​menos capaz a partir de ‌los resultados de uno ‌más potente, ha explicado Anthropic en ⁠otras ocasiones.

Anthropic señaló que la campaña se llevó a cabo entre el 22 de abril y el 5 de ​junio de ‌2026, y generó más de 28,8 millones de intercambios con Claude a través de casi 25.000 cuentas fraudulentas.

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Anthropic señaló en la carta que ⁠se trata de una forma que tienen los competidores de apropiarse de la IA estadounidense y de ayudar a China a alcanzar antes las capacidades de su modelo más avanzado.

Según la empresa, la campaña fue ‌llevada a cabo por operadores afiliados a Alibaba y a Alibaba Qwen, el laboratorio de IA de Alibaba. Alibaba no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La ‌carta, con fecha del 10 de junio, fue enviada a los senadores Tim Scott y ‌Elizabeth Warren, ⁠presidente y miembro de mayor rango, respectivamente, de la Comisión ​de Banca del Senado de Estados Unidos, antes de una audiencia programada sobre IA.

Con información de Reuters