Anthropic dice que Alibaba extrajo de forma ilícita capacidades del modelo de IA Claude

La empresa estadounidense de inteligencia artificial Anthropic acusó a Alibaba , el gigante chino de la tecnología y el comercio electrónico, de extraer de forma ilícita las capacidades de su modelo de Claude, en lo que, acusa, ha sido el mayor ataque de "destilación" conocido contra la empresa hasta la fecha, según una carta a la que tuvos acceso Reuters.
Los ataques de "destilación" son una forma en que las empresas de inteligencia artificial (IA) obtienen de manera indebida capacidades para mejorar sus propios modelos, y consisten en entrenar uno menos capaz a partir de los resultados de uno más potente, ha explicado Anthropic en otras ocasiones.
Anthropic señaló que la campaña se llevó a cabo entre el 22 de abril y el 5 de junio de 2026, y generó más de 28,8 millones de intercambios con Claude a través de casi 25.000 cuentas fraudulentas.
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Anthropic señaló en la carta que se trata de una forma que tienen los competidores de apropiarse de la IA estadounidense y de ayudar a China a alcanzar antes las capacidades de su modelo más avanzado.
Según la empresa, la campaña fue llevada a cabo por operadores afiliados a Alibaba y a Alibaba Qwen, el laboratorio de IA de Alibaba. Alibaba no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La carta, con fecha del 10 de junio, fue enviada a los senadores Tim Scott y Elizabeth Warren, presidente y miembro de mayor rango, respectivamente, de la Comisión de Banca del Senado de Estados Unidos, antes de una audiencia programada sobre IA.
Con información de Reuters