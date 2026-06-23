Netflix incorporó a su catálogo "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo", una película que recorre la historia de Emiliano Martínez desde su infancia en Mar del Plata hasta convertirse en campeón del mundo con la Selección Argentina. La producción que se estrenó el 28 de mayo, combina documental, animación y testimonios para contar el camino del arquero que se transformó en uno de los ídolos del fútbol nacional.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, está basada en un cuento escrito por Hernán Casciari. Además, cuenta con ilustraciones de Ricardo Liniers y la dirección de Gustavo Cova.

De qué trata "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo"

La película presenta una narrativa diferente a la de los documentales deportivos tradicionales. La historia sigue a un niño que descubre que tiene la capacidad de detener el tiempo mientras persigue su sueño de convertirse en arquero profesional. A través de esa premisa se reconstruyen los desafíos, sacrificios y momentos clave de la carrera de Martínez.

"Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo" mezcla secuencias animadas inspiradas en los dibujos de Liniers con material de archivo personal y entrevistas a familiares, amigos de la infancia y figuras relevantes en la trayectoria del arquero. Entre los testimonios aparecen Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel "Pepé" Santoro, entre otros.

Producida por PEGSA, la compañía fundada por Agustín Pichot, responsable de otros contenidos deportivos vinculados a figuras de la Selección Argentina, el proyecto contó con guion de Hernán Casciari y la participación del humorista Agustín Aristarán, quien presta su voz a una pelota que dialoga con el protagonista durante distintos momentos de la historia.

Ficha técnica de "Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo"