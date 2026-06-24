Giralt se cansó de Sofi Martínez en plena transmisión: "No rompas más los..."

Sofi Martínez mostró como son las tranmisiones de Telefe.

La previa del partido entre la Selección Argentina y Austria dejó imágenes que excedieron lo futbolístico. Esta vez, el foco no estuvo en la cancha sino detrás de cámara: la periodista Sofía Martínez compartió en sus redes un video del backstage de la transmisión de Telefe que rápidamente se volvió viral, con un cruce tan picante como divertido entre ella y uno de sus compañeros de equipo.

El plantel del canal para los partidos de la Albiceleste está encabezado por Pablo Giralt en los relatos y Juan Pablo Varsky en los comentarios, con Sofi Martínez como parte de la cobertura desde el campo de juego. En esta ocasión, sin embargo, la periodista se encontraba en la cabina junto a sus compañeros, cumpliendo su rol desde ahí, en medio del clima de tensión y adrenalina que se vive minutos antes de salir al aire.

Giralt cruzó a Sofi Martínez.

Los pedidos que descolocaron a Giralt

Antes del arranque, Martínez se mostró especialmente detallista. Según se la escucha en el video que ella misma difundió, la periodista empezó a marcar una serie de cuestiones técnicas y a hacer varios pedidos a sus compañeros, en pleno armado de la transmisión. La seguidilla de observaciones, una atrás de la otra, fue subiendo de tono hasta poner a prueba la paciencia del relator.

¿Cómo reaccionó Giralt ante semejante nivel de exigencia? El experimentado conductor, fiel al ida y vuelta que caracteriza al grupo, decidió cortar la catarata de indicaciones con una humorada que terminó siendo la frase más comentada del clip.

La frase que se volvió viral

"No rompas más los huevos", le soltó Giralt, entre risas, en un tono claramente distendido y de complicidad, mucho más cerca de la broma que del enojo real.

Lejos de molestarse, fue la propia Martínez quien decidió compartir el momento en sus redes sociales, consciente del costado divertido de la situación. La publicación no tardó en multiplicarse y generó decenas de comentarios de seguidores que destacaron la buena onda y la química del equipo periodístico.

El ida y vuelta se dio en el marco de una jornada redonda para Telefe, que volvió a liderar ampliamente el rating con la transmisión del triunfo argentino por 2 a 0. Con más de dos millones y medio de personas siguiendo el partido por la pantalla del canal, hasta los detalles del detrás de escena terminaron convertidos en contenido viral. Entre la euforia por la Selección y el clima relajado de la cabina, el back de Sofi Martínez se transformó en uno de los videos más compartidos del día.