Sofi Martínez contó la verdad de su relación con Messi: "No tenía necesidad"

La periodista fue vinculada al futbolista durante el Mundial de Qatar.

La periodista Sofía Martínez, contó el mensaje íntimo que recibió por parte de una de las mujeres más importantes del mundo del fútbol y cómo eso la ayudó en el difícil momento que estaba atravesando.

Durante una entrevista, la periodista recordó el intercambio que tuvo con Antonela Roccuzzo, pareja de Lionel Messi, en medio de rumores que vinculaban a la periodista con el futbolista. Si bien estos rumores se dieron durante el Mundial de Qatar 2022, recién ahora Martínez decidió compartirlo.

El mensaje de Antonela Roccuzzo a Sofi Martínez

La periodista recordó el instante en que recibió el inesperado mensaje y compartió textualmente las palabras que le envió la esposa del futbolista: “No tenía ninguna necesidad de escribirme y de repente me escribió diciéndome: ‘Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida’”.

Al profundizar sobre lo vivido, Martínez explicó que atravesaba días sensibles debido al impacto de los rumores y la repercusión pública que habían generado. “Yo se lo agradezco porque era un momento también en el que yo por ahí no la estaba pasando del todo bien porque inventaban cosas. Me parecía muy injusto todo y que ella me mande ese mensaje fue de alguna manera tranquilizador”, expresó, destacando la importancia emocional que tuvo ese apoyo inesperado.

Además de agradecer el gesto, la periodista remarcó el respeto y la admiración que siente por Roccuzzo. Incluso dejó abierta la posibilidad de un futuro encuentro profesional, ya que confesó que le encantaría entrevistarla en algún momento, reconociendo el interés que despierta su historia y su perfil público.