Cada vez más alineado a Milei, la imagen de Raúl Jalil se desploma en Catamarca y cae ocho puestos

Elaborado por la consultora CB Consultora Opinión Pública, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, registró una fuerte caída en los niveles de valoración pública y descendió del cuarto al duodécimo puesto en el ranking nacional de gobernadores. El retroceso se produjo en apenas cuatro meses y refleja el complejo escenario político al que se enfrenta el actual mandatario catamarqueño por sus políticas.

La caída se produce en un contexto atravesado por debates sobre el desarrollo minero de la provincia y por cuestionamientos de distintos sectores sociales y políticos respecto de la relación del Gobierno provincial con los proyectos extractivos vinculados al litio y al cobre.

En los últimos meses, comunidades de distintas regiones catamarqueñas manifestaron preocupaciones vinculadas al impacto ambiental de algunos emprendimientos mineros y reclamaron mayores instancias de participación en la toma de decisiones.

Si bien la administración provincial sostiene que la actividad representa una oportunidad estratégica para el crecimiento económico y la generación de empleo, funciona como una condena disfrazada de crecimiento. Mientras el consumo interno se desploma a niveles históricos, el gobernador Jalil parece haber apostado todas sus fichas a esta sola carta.

Un reciente informe de la Secretaría de Minería de la Nación detalla que el litio y la minería metalífera explican el 97% de los envíos del NOA, con China como el principal socio comercial acaparando más del 60% de las compras de la región. La tensión social crece en localidades como Antofagasta de la Sierra, donde el conflicto por el agua y el impacto ambiental ya generó múltiples movilizaciones y cortes de ruta.

Aunque el Gobierno provincial sostiene que existen controles estrictos y monitoreos permanentes sobre los proyectos en ejecución, la desconfianza persiste.

Esta "minero-dependencia" se vuelve crítica bajo el prisma de las políticas del gobierno de Javier Milei. Con la eliminación de fondos para obra pública y la quita de subsidios al transporte y la energía, las economías regionales que no están vinculadas al extractivismo están colapsando. Al no haber diversificado la producción, los catamarqueños que no pertenecen al reducido círculo de los "empleos mineros" se encuentran desprotegidos ante la inflación y la pérdida de poder adquisitivo.

El factor económico

La provincia de Catamarca acumula una pérdida real de más de $31.500 millones en lo que va de 2026 como consecuencia de la caída en la recaudación nacional y el menor envío de fondos coparticipables, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). El deterioro económico y la retracción del consumo comenzaron a impactar de lleno sobre las finanzas provinciales, a pesar del alineamiento del gobernador Jalil con el gobierno de Javier Milei.

El informe detalla que durante el primer cuatrimestre del año Catamarca registró una caída real acumulada del 5,1% en los recursos automáticos enviados por Nación. En términos concretos, la provincia perdió $31.545 millones ajustados por inflación en comparación con el mismo período de 2025.

El problema se origina principalmente en la baja de la recaudación de impuestos nacionales vinculados al consumo y a la actividad económica. En abril, por ejemplo, las transferencias automáticas a provincias y CABA mostraron una caída real interanual del 3,2%, pese a que nominalmente los envíos fueron mayores que el año anterior.

La caída mensual de abril fue del 2,8%, levemente por debajo del promedio nacional. Aunque el impacto fue menor que en provincias como Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, los números reflejan igualmente un deterioro sostenido de los ingresos.

El informe también muestra que la tendencia negativa ya se consolidó en el tiempo. Según el Iaraf, abril fue el cuarto mes consecutivo con caída real en el acumulado de los últimos doce meses, con una variación negativa del 4,1%.

Alineado con Milei

Otro de los factores que explica el rechazo al gobernador es su pronunciado apoyo al presidente. Mientras docentes, estatales, trabajadores de Salud y otros sectores se encuentran asfixiados y endeudados por el ajuste, el gobernador de Catamarca expuso su visión optimista sobre el devenir financiero del país y respaldó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

El mandatario provincial señaló que “casi todas las provincias tienen superávit fiscal” y todos los gobernadores deben trabajar para seguir bajando impuestos y volverse más competitivos.

Además, celebró el "interés" de los Estados Unidos para invertir en la Argentina tras el acercamiento de Milei con el gobierno de Donald Trump. “Antes miraba y especulaba, y ahora tiene una mirada distinta. Y eso es bueno para Catamarca”, planteó Jalil en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En ese sentido, aclaró que las concesiones para la explotación minera son privadas y ahora los empresarios norteamericanos se muestran dispuestos a invertir en ese tipo de iniciativas.

Uno de los puntos centrales de su discurso estuvo enfocado en los marcos normativos destinados a blindar las inversiones a largo plazo. En este contexto, el mandatario catamarqueño pidió formalmente que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) se convierta en una iniciativa de carácter "permanente", al argumentar que la estabilidad legal es la única garantía para consolidar el desarrollo productivo.