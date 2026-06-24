La estadística científica sobre Messi que sorprende al mundo del fútbol: "400 mil años"

La estadística científica sobre Messi que sorprende al mundo del fútbol

Lionel Messi no deja de ser noticia ni aún el día de su cumpleaños mientras es la gran figura de la Selección Argentina en el Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026. En las últimas horas, un estudio reveló un detalle que sorprendió en el mundo del fútbol que hace referencia a cuándo volvería a aparecer un futbolista como él. Los números, brindados por un divulgador y estudiante de matemáticas, llaman la atención por la cantidad de años que menciona.

El análisis matemático de un científico sobre Lionel Messi y el futuro

El analista español Javier Gironza habló sobre el rendimiento del astro rosarino y con sus gráficos justificó que habrá que esperar unos 400 mil años para volver a ver a un jugador como Messi. "Los mejores jugadores están a unas cuatro desviaciones de la media, pues Messi está a seis. Esto equivale a uno de cada 570 millones de jugadores de élite", aseveró el científico acerca del crack de la "Albiceleste" que este miércoles 24 de junio cumple 39 años.

A su vez, añadió: "para que entiendan la magnitud, si contamos LaLiga, la Premier, la Bundesliga, la Ligue 1 y la Serie A, por ellas han pasado unos 60 mil jugadores desde los años 50. Tendríamos que esperar más de 400 mil años para ver a un nuevo Messi". Claro que, también aprovechó para criticar al hombre del Inter Miami: "hay una cosa en la que es peor que la media y es en los penaltis, está una desviación por debajo de la media. ¿Cómo puede ser que un jugador tan bueno no destaque en darle un balón que está literalmente parado?". Luego de este interrogante agregó que la respuesta tiene "mucho que ver con las matemáticas y la teoría de juegos"; pero no profundizó al respecto.

Los números de Messi en la Selección Argentina

Amistosos: 62 partidos, 55 goles.

Copa América: 34 partidos, 9 goles.

Eliminatorias Sudamericanas: 72 partidos, 36 goles.

Copa Mundial: 27 partidos, 18 goles.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA: 1 partido, 0 goles.

Títulos: Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024; Finalissima 2022 y Mundial Qatar 2022.

Lionel Messi, la gran figura de la Selección Argentina en el Mundial 2026

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El duelo entre la "Albiceleste" y Jordania tendrá lugar el próximo sábado 27 de junio en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, desde las 23 horas de nuestro país. La transmisión del tercer duelo de la fase de grupos de la "Albiceleste" estará a cargo de DSports, Paramount+, Disney+, TV Pública, TyC Sports y Telefe, mientras que el arbitraje se confirmará con el correr de los días. A la misma hora se verán las caras Argelia y Austria en el Arrowhead Stadium de Kansas donde los de Lionel Scaloni golearon 3 a 0 a los argelinos.

Más allá de lo que suceda en este compromiso, el combinado nacional ya tiene su lugar asegurado como líder del Grupo J y está en 16avos de final donde espera rival. Se volverá a presentar el viernes 3 de julio desde las 19 horas de nuestro país en el Hard Rock Stadium de Miami contra España, Uruguay, Cabo Verde o Arabia Saudita. El contrincante se confirmará el próximo viernes 26 cuando se defina el Grupo H entre los cuatro equipos mencionados, de los cuales todavía ninguno clasificó a la siguiente fase.