Un pez que se creía extinto reapareció en Bolivia después de 20 años sin registros

Moema claudiae es una especie endémica de killifish estacional.

Después de dos décadas sin registros, la especie de pez Moema claudiae, considerada extinta, reapareció en Bolivia. Este descubrimiento tuvo lugar en un pequeño estanque temporal ubicado en la cuenca del río Mocoví, en la provincia Marbán, departamento Beni, a unos 100 kilómetros de su hábitat original.

El hallazgo fue registrado en abril de 2024 por los científicos Heinz Arno Drawert y Thomas Otto Litz, quienes confirmaron la supervivencia de esta especie endémica de killifish estacional, un pez que depende de ecosistemas acuáticos temporales para su desarrollo. La información fue divulgada en la revista Nature Conservation, destacando la importancia de los humedales en la conservación de la biodiversidad local.

Moema claudiae había sido catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como “en peligro crítico” y “posiblemente extinto” debido a la transformación de su hábitat original en tierras agrícolas. Para capturar y estudiar a estos ejemplares, los investigadores usaron métodos tradicionales, como redes manuales y observación en acuarios temporales, documentando por primera vez su comportamiento en estado silvestre.

Los ejemplares recogidos fueron depositados en la Colección Ictiológica del Museo de Historia Natural Noel Kempff Mercado, en Santa Cruz de la Sierra, tras obtener los permisos correspondientes. La identificación de la especie se basó en su descripción taxonómica original y en características específicas, como la mancha humeral negra presente en los machos.

El estanque donde se encontró Moema claudiae es un cuerpo de agua poco profundo, temporal y con aguas negras, situado en la confluencia entre la selva amazónica y las sabanas de los Llanos de Moxos. Este ambiente alberga una sorprendente variedad de killifish estacionales, con siete especies coexistiendo en un solo sitio, un récord mundial para este tipo de peces.

La biodiversidad en este biotopo se explica por la convergencia de subcuencas del alto Madeira y diversos ecosistemas, convirtiendo la zona en un punto crítico para la genética de rivúlidos. Hasta ahora, la literatura científica solo había documentado hasta cinco especies compartiendo hábitat simultáneamente en otros continentes.

La biodiversidad en peligro por la deforestación

Bolivia cuenta con 32 especies de rivúlidos, de las cuales 19 son endémicas. Además, nueve solo se encuentran en su localidad tipo original. De las 20 especies evaluadas por la UICN, ocho presentan algún grado de amenaza, con Moema claudiae como la única en peligro crítico y posiblemente extinta hasta este reciente redescubrimiento.

La degradación ambiental, cambios en los regímenes hidrológicos y contaminación por agroquímicos explican la desaparición de muchas poblaciones de killifish. La deforestación, en particular, es una amenaza creciente: Bolivia perdió cerca de 10 millones de hectáreas de bosque en los últimos 25 años, y solo en 2024 la cifra superó las 1,8 millones de hectáreas, afectando principalmente bosques primarios en Santa Cruz y Beni.

El estanque alberga siete especies de killifish, un récord mundial.

La expansión agroindustrial, impulsada por políticas públicas en el oriente boliviano, es la principal causa de esta pérdida de hábitat. Por eso, los investigadores pidieron una protección urgente para el sitio donde se halló la población silvestre de Moema claudiae, calificándolo como un punto crítico global para la diversidad de killifish estacionales.

Thomas Otto Litz comentó: “Para mí, es algo especial haber redescubierto Moema claudiae. Esto demuestra que ahora tenemos la oportunidad de preservar esta especie en su hábitat natural. Me complace aún más porque el profesor Wilson Costa nombró esta especie en honor a su esposa Claudia, y quiero agradecerle especialmente por décadas de colaboración y apoyo”.

La deforestación en Bolivia superó las 1,8 millones de hectáreas en 2024.

Por su parte, Heinz Arno Drawert advirtió: “Sin una acción rápida y efectiva para detener la expansión irracional de la frontera agrícola en las tierras bajas de Bolivia, corremos el riesgo de perder algunos de los ecosistemas terrestres y acuáticos más importantes del mundo y, con ellos, los bienes y servicios irremplazables que proporcionan”.