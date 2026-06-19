El gato andino habita zonas de alta montaña en cuatro países.

El gato andino, conocido como el felino más amenazado del continente americano, está atravesando un momento crítico. Con una población estimada en menos de 2.200 ejemplares adultos en estado silvestre, su supervivencia peligra debido a la fragmentación y deterioro constante de su entorno natural en la Cordillera de los Andes.

Este misterioso habitante de las alturas habita zonas de alta montaña en Chile, Perú, Bolivia y Argentina, donde encuentra refugio en ambientes rocosos, quebradas y ecosistemas de altura. Sin embargo, la creciente presión de actividades humanas, como la minería y la extracción de recursos, está provocando una grave fragmentación de su hábitat, dificultando su permanencia y reproducción.

Además, el cambio climático agrava la situación al modificar las condiciones de aridez en estas regiones, forzando al gato andino a desplazarse hacia áreas menos protegidas y más riesgosas. La disminución de sus presas naturales, como el chinchillón y la vizcacha, también afecta su estabilidad poblacional, ya que debe recorrer mayores distancias en busca de alimento, exponiéndose así a peligros como el tráfico vehicular y la presencia de perros.

Ante este panorama, diversas organizaciones ambientalistas impulsan nuevas estrategias para conservar y monitorear a este felino. El uso de cámaras trampa permite registrar ejemplares en zonas críticas y obtener datos precisos sobre su comportamiento y distribución. Esta información es clave para diseñar áreas protegidas más efectivas y adaptadas a sus necesidades.

Por otra parte, se llevan adelante programas de coexistencia pacífica y ganadería regenerativa, que buscan evitar la caza por represalia y disminuir las presiones sobre el hábitat natural del gato andino. El objetivo es garantizar un futuro sostenible para esta especie emblemática, fundamental para mantener el equilibrio ecológico en las montañas andinas.

Proteger al gato andino no solo es un desafío de conservación, sino también una responsabilidad para preservar la biodiversidad única de la Cordillera de los Andes. Cada acción que se tome para cuidar su entorno y reducir las amenazas será un paso decisivo para evitar que este felino desaparezca de la naturaleza.

Captaron las imágenes de un gato andino en Mendoza

En las alturas de la cordillera mendocina, donde el aire es fino y las rocas dominan el paisaje, un felino esquivo y casi mitológico asomó entre los paredones. Se encontraron con el gato andino, también apodado "fantasma de los Andes".

En abril, guardaparques y técnicos de la Reserva Natural Villavicencio lograron captar imágenes de dos ejemplares en la Pampa de Canota, un ambiente de puna situado en el corazón del área protegida.