A Las claves tácticas que Gustavo Alfaro puede corregir en Paraguay para enfrentar a Australia por el Mundial 2026

La Selección de Paraguay sufrió un duro golpe en su debut en el Mundial 2026, luego de caer por 4 a 1 ante el anfitrión Estados Unidos, aunque luego logró recuperarse con un ajustado triunfo por la mínima ante Turquía. A pesar del rendimiento superlativo tanto a nivel individual como colectivo del conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, en su primer partido la 'Albirroja' cometió algunos errores tácticos que el local explotó al máximo. De cara al duelo frente a Australia el próximo viernes a las 00 horas (en Argentina), fundamental para clasificar a la fase eliminatoria, el entrenador Gustavo Alfaro deberá corregirlos haciendo foco en dos problemas: el gran volumen de ataques recibidos por los costados y la poca coordinación entre la dupla central Gómez-Alderete y la dupla de mediocampistas Cubas-Bobadilla en las coberturas defensivas.

Finalizados los primeros 45 minutos, el seleccionado sudamericano estaba 0-3 abajo en el marcador: tres desajustes defensivos derivaron en los tantos del local (Bobadilla en contra y Folarin Balogun por duplicado), mientras que el equipo apenas logró llevar peligro al arco defendido por Matt Freese. Los zagueros y volantes paraguayos no encontraron respuestas ante las combinaciones de pases de los atacantes estadounidenses (principalmente manejadas por Christian Pulisic, una de las figuras del encuentro) y sufrieron mucho en el retroceso. Tal es así que tanto el segundo como el tercer gol se originaron por pases profundos a la espalda de la última línea que encontraron a los dos mediocampistas centrales mal posicionados y lejos de la acción.

Las claves que explican la derrota por goleada de Paraguay en su debut en el Mundial 2026

Uno de los principales problemas que sufrió Paraguay en la derrota frente a Estados Unidos fue la falencia en las coberturas defensivas, debido al mal posicionamiento y mal timing de los jugadores para enfrentar los duelos individuales. En el primer gol, Diego Gómez y Juan José Cáceres salieron a la vez a marcar a Pulisic, que con un gran gesto técnico logró pasar entre ambos; esta situación obligó a Andrés Cubas y a Gustavo Gómez a ir al cruce del delantero del Milan, dejando libre a Weston McKennie dentro del área. Más allá de la mala fortuna posterior de Bobadilla, que se encontró a la carrera con el balón y la empujó hacia su arco, el error inicial (que se repitió en más de una ocasión a lo largo de la primera mitad) causó una superioridad que podía ser evitable.

Por otra parte, la alta actividad del mediocampo estadounidense dejó en evidencia la falta de intensidad en la marca individual de los futbolistas más centralizados de la 'Albirroja' quienes, a pesar de intentar defender en su propio campo para cerrar espacios, se vieron superados. La decisión de parar a Cubas y Bobadilla en una misma línea, sin una diferencia de altura entre ambos, originó que en ocasiones salgan en simultáneo a la disputa de la pelota y liberen a una marca que posteriormente recibía con libertad.

Otro aspecto en el que los dirigidos por Alfaro fallaron fueron los pases a la espalda de la línea de defensores, particularmente de los laterales Cáceres (de flojo partido en general) y Júnior Alonso. Allí estuvo la génesis de los dos tantos de Balogun: el primero de ellos por una habilitación sobre el sector derecho a Pulisic, que asistió al delantero de 24 años, y el segundo por una gran asistencia de Tillman que encontró a Alonso mal posicionado (muy abierto, sin cerrar la línea de pase). También, Paraguay sufrió mucho los pases a la espalda de la línea de volantes, que en muchas ocasiones dejaron a Pulisic mano a mano con algún jugador de la última línea defensiva y un "tercer hombre" atacando el espacio liberado por ese defensor.

Cómo fue la recuperación de Paraguay ante Turquía en la segunda fecha

La 'Albirroja' tuvo el mérito de golpear temprano en el duelo gracias a un golazo de Matías Galarza Fonda desde afuera del área al minuto de juego y, respecto a lo que había sido su debut, mostró una faceta mucho más sólida en la fase defensiva. Incluso, jugadores como el propio Galarza Fonda (que fue titular), Cáceres y Cubas demostraron un grandísimo rendimiento, muy superior que lo hecho frente a Estados Unidos, lo que le permitió al equipo sostener la ventaja incluso a pesar de la temprana expulsión de Miguel Almirón. Sin embargo, el entrenador Alfaro debe profundizar en estos ajustes de cara al fundamental cruce contra Australia para evitar sobresaltos y ganarse un lugar en los dieciseisavos de final.

Qué ajustes puede hacer Gustavo Alfaro para el duelo ante Australia

A pesar de la goleada sufrida en el debut, hay algunos aspectos que el entrenador Alfaro puede rescatar para enfrentar su próximo compromiso en el Mundial. Contra Estados Unidos, en la segunda fecha, Australia sufrió particularmente los ataques por los costados (el primer gol derivó de una gran escapada de Folarin Balogun sobre el sector izquierdo) y los contraataques veloces, un medio por el cual el combinado anfitrión pudo haber estirado su ventaja en varias ocasiones durante el complemento.

Por este motivo, el DT de la 'Albirroja' podría no sólo ajustar la defensa haciéndola retroceder algunos metros, defendiendo más cerca del arco de Orlando Gill y apostando por contraataques con Julio Enciso, uno de sus atacantes más veloces, como principal vía al área rival. Estos dos factores (los ataques/progresiones dinámicos y verticales, sobre todo tras recuperación, y la solidez en el bloque defensivo) le permitieron en el duelo ante Estados Unidos mostrar sus mejores pasajes de juego.

Además, la posibilidad de rearmar el esquema para paliar las falencias defensivas podría reforzar la idea táctica de priorizar el orden y explotar el error del rival. En este sentido, formar con una línea de cinco defensores (una variante que Alfaro realizó una sola vez en todo su ciclo en un empate por 2 a 2 contra Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas) para sumar un hombre a la última línea que colabore con las coberturas y darle amplitud al equipo para atacar por los costados funcionaría frente a un rival como Australia.