DT de Irak afirma que su equipo no tiene nada que perder contra Senegal

Por Divya Rajagopal
TORONTO, 25 jun (Reuters) - El seleccionador de Irak, Graham Arnold, afirmó que su equipo no tiene nada que perder en el partido del viernes contra Senegal, pero sí mucho que ganar, mientras se prepara para su despedida del Mundial.
Arnold dijo a periodistas el jueves que les ha pedido a sus futbolistas que jueguen por la historia en el encuentro del viernes en Toronto.
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• Irak está en el Grupo I, que también incluye a los ya clasificados Francia y Noruega.
• Ocupa el cuarto puesto en la clasificación. Senegal lo supera por diferencia de gol.
• Arnold le dijo a sus jugadores que aplicaran las lecciones aprendidas de Francia y Noruega para el partido del viernes y que lograran algo especial para Irak y su historia.
• "Irak nunca ha conseguido un punto en un Mundial, así que mañana buscaremos ese momento histórico", declaró.
• Arnold dijo que su contrato con la selección de Irak expira en seis semanas. Añadió que decidirá si continúa en su puesto después del Mundial.
(Divya Rajagopal in Toronto)