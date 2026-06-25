DT de Irak afirma que su equipo no tiene nada que perder contra Senegal

El seleccionador de Irak, Graham Arnold, durante una rueda de prensa

Por Divya ​Rajagopal

TORONTO, 25 jun (Reuters) - El seleccionador de Irak, Graham ‌Arnold, afirmó ‌que su equipo no tiene nada que perder en el partido del viernes contra Senegal, pero sí mucho que ganar, ​mientras se ⁠prepara para su despedida ‌del Mundial.

Arnold dijo a ⁠periodistas el ⁠jueves que les ha pedido a sus futbolistas que jueguen ⁠por la historia en ​el encuentro del ‌viernes en Toronto.

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• ‌Irak está en el ⁠Grupo I, que también incluye a los ya clasificados Francia y ​Noruega.

• ‌Ocupa el cuarto puesto en la clasificación. Senegal lo supera por diferencia de gol.

• Arnold le ⁠dijo a sus jugadores que aplicaran las lecciones aprendidas de Francia y Noruega para el partido del viernes y que lograran algo especial ‌para Irak y su historia.

• "Irak nunca ha conseguido un punto en un Mundial, así que mañana buscaremos ese ‌momento histórico", declaró.

• Arnold dijo que su contrato con ‌la selección ⁠de Irak expira en seis semanas. Añadió ​que decidirá si continúa en su puesto después del Mundial.

(Divya Rajagopal in Toronto)