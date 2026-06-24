Por qué no juega Endrick en Brasil vs. Escocia por el Mundial 2026

La selección de Brasil afronta un partido decisivo en el Mundial 2026 frente a Escocia, este miércoles desde las 19, con la necesidad de ganar para asegurar el primer puesto del Grupo C. Sin embargo, en la previa del encuentro, una de las noticias que más repercusión generó fue la ausencia de Endrick en la formación titular, ya que Carlo Ancelotti volvió a relegar al joven delantero.

Por qué Endrick no juega de titular en Brasil vs. Haití

La no presencia de Endrick en el once inicial no responde a problemas físicos ni a cuestiones disciplinarias. La decisión fue exclusivamente táctica y lleva la firma de Ancelotti, quien optó por mantener su idea futbolística para un encuentro clave de la fase de grupos del Mundial 2026.

El entrenador italiano decidió introducir modificaciones en el frente de ataque, pero ninguna de ellas incluyó al ex Palmeiras. A pesar de la expectativa que existe alrededor del joven delantero, considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño, el cuerpo técnico entendió que otras alternativas encajaban mejor en el planteo diseñado para enfrentar a Haití.

La noticia no tardó en generar repercusión en Brasil, donde una parte importante de la prensa y de los aficionados esperaba ver a Endrick desde el arranque tras su destacada temporada en Europa y tras los 23 minutos que disputó frente a Marruecos.

El gran nivel de Endrick que alimenta el debate

La decisión de "Carletto"cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta el presente del atacante. Endrick viene de completar una temporada destacada en el Olympique de Lyon, donde mostró crecimiento futbolístico, capacidad goleadora y una evolución importante en su juego colectivo.

Por ese motivo, muchos hinchas consideraban que el Mundial 2026 podía convertirse en la plataforma ideal para que el delantero terminara de consolidarse como una de las nuevas figuras de Brasil.

La situación ya había generado comentarios tras el debut ante Marruecos. En aquel encuentro, el atacante no sumó minutos y observó todo el partido desde el banco de suplentes. Ahora, frente a Haití, la historia vuelve a repetirse.

Los cambios de Ancelotti en la ofensiva brasileña

Lejos de mantener el mismo esquema de los primeros encuentros, Ancelotti decidió realizar ajustes en el ataque para intentar potenciar el rendimiento ofensivo de la Canarinha.

Una de las principales novedades fue la salida de Igor Thiago del equipo titular. En su lugar, el entrenador eligió a Matheus Cunha como referencia de área, buscando mayor movilidad y capacidad de asociación en los últimos metros.

La apuesta del técnico apunta a generar más espacios para los extremos y aumentar la circulación ofensiva, un aspecto que Brasil todavía no logró explotar con regularidad durante el torneo.

Dentro de ese contexto táctico, Endrick quedó relegado como una alternativa para el segundo tiempo, especialmente si el desarrollo del partido exige variantes ofensivas o una mayor presencia en el área rival.

Brasil busca asegurar su clasificación en el Mundial 2026

Más allá de la polémica por la ausencia de Endrick, el foco principal de Brasil está puesto en conseguir un resultado positivo que le permita avanzar sin sobresaltos en el Mundial 2026.

El conjunto sudamericano comenzó su participación con un empate 1-1 frente a Marruecos y posteriormente logró una victoria ante Haití, resultados que lo mantienen bien posicionado dentro del Grupo C. Sin embargo, el margen de error es cada vez menor y por eso Ancelotti eligió priorizar su estrategia por encima de los nombres propios.

La experiencia del técnico italiano en torneos de máxima exigencia juega un papel fundamental en este tipo de decisiones. A lo largo de su carrera ha demostrado que no suele dejarse llevar por la presión externa y que apuesta por los futbolistas que considera más adecuados para cada contexto.