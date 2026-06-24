La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires ratificó este miércoles los procesamientos de Hernán Boveri y Delfina “Fini” Lanusse, acusados por el presunto robo de fármacos del Hospital Italiano.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que los implicados continuarán ligados a la causa, mientras la investigación avanza. El caso salió a la luz tras el hallazgo del cuerpo del anestesista Alejandro Zalazar, ex residente del Hospital Rivadavia y anestesiólogo del Ricardo Gutiérrez.

Los defensores interpusieron un recurso de apelación contra los procesamientos de Boveri y Lanusse en calidad de coautor y partícipe secundaria del delito de administración fraudulenta.

Los letrados Matías Cúneo Libarona y Claudia Patricia Balbín también impugnaron los embargos de $70.929.520 (Boveri) y $30.929.520 (Lanusse), al considerar que esas sumas son arbitrarias y desproporcionadas, mientras que la imputación está basada en “hipótesis conjeturales” y “testimonios indirectos”.

Uno de los jueces señaló: “(…) se advierte posible que Boveri y Lanusse se hubieran puesto de acuerdo a los fines de sustraer “propofol” de su lugar de trabajo, aprovechando la confianza que la institución depositaba en ellos, mas no se encuentra, de momento, acreditado”.

“Se destaca que no se encuentra en discusión que, con motivo de su desempeño como anestesistas del Hospital Italiano, tenían acceso al fármaco, podían solicitarlo en la farmacia de la institución y disponer de él. También se ha acreditado que, concretamente, al tiempo de verificarse la evidencia del consumo en común que hacían de la substancia, tuvieron oportunidad cierta de manipularla en ocasión de su trabajo pues les era dispensada y confiada para realizar su labor”, agrega la resolución a la que accedió NA.

Con información de Noticias Argentinas