Ex empleados de Flybondi reclaman pagos por despidos y retiros: "Nos corresponde"

Ex trabajadores de Flybondi denunciaron que aún no recibieron los pagos por sus retiros voluntarios e indemnizaciones por despido, luego de meses de haber firmado acuerdos con la compañía. "Necesitamos que se cumpla lo acordado", se quejaron. A esta situación se suman las suspensiones de personal, que comenzaron a conocerse a principios de junio.

"Hay compañeros atravesando situaciones económicas, de salud y familiares muy difíciles, esperando cobrar un dinero que fue acordado formalmente, que resulta fundamental para nuestro sustento y que, además, nos corresponde", indicaron en un comunicado ex empleados de la low cost.

Según se explica en el comunicado, son cientos de ex trabajadores que sellaron desde marzo acuerdos de retiro voluntario y desvinculaciones "ante escribano público" por los que aún no han recibido "los pagos comprometidos". "Hoy, después de meses de espera, seguimos sin respuestas concretas. Irónicamente, la única información que recibimos es que 'no hay información'. Detrás de cada caso hay personas y familias", advirtieron.

Los ex empleados de Flybondi, envuelta en constantes problemas operativos, cancelaciones y quejas, plantean que "durante años" dedicaron su "compromiso y profeisonalismo" en la que empresa creciera y esperan que se cumpla lo firmado. "Necesitamos respuestas. Necesitamos certezas. Necesitamos que se cumpla lo acordado", apuntaron.

Flybondi reconoce dificultades

Un documento interno dirigido al personal, elaborado de manera conjunta por Flybondi y la Asociación Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), al que tuvo acceso El Destape, admitió la existencia de "un desequilibrio en la ecuación económica financiera, agravado por los costos dolarizados como el combustible y su incremento por efectos de la guerra en medio oriente". Según el texto, esta situación "ha generado un déficit operativo que obliga a la adopción de medidas urgentes para preservar la continuidad de la fuente de trabajo".

En ese marco, la comunicación interna de la compañía y el gremio señala que "se avanzará a partir del 8 de mayo del corriente (sic, en referencia al 8 de junio) en suspensiones colectivas del personal garantizando el 70% de sus ingresos, junto a otras iniciativas de corto plazo que potencien las condiciones para el momento en que se normalice la conformación de la flota y se pueda retomar la agenda de cuestiones de interés común y que contempla la recomposición de los salarios prevista para el ultimo trimestre del corriente año".