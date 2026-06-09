Se agrava la crisis en Flybondi: suspensiones, atraso de pagos y problemas de flota

La crisis abierta que Flybondi arrastra desde hace ya varios meses no para de agravarse. Esta semana, la aerolínea low cost arrancó con suspensiones de personal, que se suman a los atrasos en los pagos de los retiros voluntarios y de las indemnizaciones por despido, así como a los problemas de operatividad de la flota.

Flybondi acumula como historial un altísimo nivel de cancelaciones y suspensiones. La elevada cantidad de quejas de los clientes hizo que incluso el gobierno de Javier Milei, que benefició a la empresa mediante la desregulación del servicio de rampa, tuviera que tomar riendas en el asunto.

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Por ello, en diciembre de 2024, la Secretaría de Transporte intimó a Flybondi a presentar un "plan correctivo", luego que el mes previo la aerolínea cancelara un 20% de sus vuelos y reprogramara casi otro 30%, obligándola a ajustar la cantidad de vuelos ofrecidos a sus capacidades operativas reales.

Durante 2025 su situación empeoró, entre otros motivos por el crecimiento de la participación de mercado de otras low cost como JetSMART, beneficiadas por la política de cielos abiertos y de desregulación del sector del Gobierno, especialmente en el plano de los vuelos internacionales.

A mediados del año pasado, Flybondi cambió de manos cuando fue adquirida por COC Global Enterprise, liderada por Leonardo Scatturice, un empresario del sector de inteligencia cercano al Gobierno. El objetivo de la compra era revertir los problemas operativos y financieros de la empresa. Pero el intento de equilibrar sus cuentas terminó agravando el panorama.

Tras otro período de altas cancelaciones en los últimos meses de 2025, en enero de 2026 la ANAC aplicó actas de infracción sobre la aerolínea low cost, aunque todavía sin establecer sanciones económicas o suspensiones de la autorización para operar rutas.

Suspensiones, retiros voluntarios y despidos: la crisis abierta de Flybondi

Con todo, hasta inicios de año la aerolínea sufría constantes problemas operativos, suspensiones y quejas, pero igualmente seguía teniendo condiciones rentables. Hacia enero pasado, sin embargo, la situación derivó hacia una crisis abierta de sostenibilidad, que se agravó aún más con el alza del combustible por la guerra en Medio Oriente.

En marzo, abril y mayo, Flybondi lanzó tres retiros voluntarios sucesivos, para peor, cada uno con condiciones menos favorables. Mientras que el primero, de fines de marzo, ofreció, por ejemplo, seis meses más de prepaga y la posibilidad de usar cuatro pasajes en la empresa, el segundo, de mediados de abril, ofreció solo tres meses de prepaga y la posibilidad de usar solo dos pasajes.

Como si eso fuera poco, quienes adhirieron a los retiros voluntarios sufrieron atrasos en el pago de las cuotas, en algunos casos de hasta 18 días. En otros, recién se les pagó la mitad de la primera cuota adeudada. A esto se le suman los despidos sin causa, al menos unos 100 según denunciaron trabajadores de la empresa, mayoritariamente ocurridos a mediados de abril. A muchos de ellos todavía no se les pagó la indemnización, advirtieron exempleados.

El último episodio, que se agrega a todo lo anterior, es el inicio de las suspensiones de personal junto con el cobro de solo un 70% del salario, que comenzó ayer. Además, en un mail a sus empleados, la empresa admitió demoras en la acreditación de los sueldos de mayo.

Según pudo saber este medio, en las últimas horas también se le ofreció a los empleados la posibilidad de tomarse vacaciones por adelantado, mientras que se suspendió a futuro la posibilidad que tienen los empleados de utilizar pasajes de la empresa gratis.

Flybondi admite la crisis

Un comunicado interno para los trabajadores firmado en conjunto por Flybondi y por el sindicato de la empresa Asociación Trabajadores Aeronáuticos de Flybondi (ATAF), al que accedió El Destape, reconoció "el desequilibrio en la ecuación económica financiera, agravado por los costos dolarizados como el combustible y su incremento por efectos de la guerra en medio oriente", lo que "ha generado un déficit operativo que obliga a la adopción de medidas urgentes para preservar la continuidad de la fuente de trabajo".

En ese contexto, el comunicado interno de la empresa y el sindicato advierte que "se avanzará a partir del 8 de mayo del corriente (sic, en referencia al 8 de junio) en suspensiones colectivas del personal garantizando el 70% de sus ingresos, junto a otras iniciativas de corto plazo que potencien las condiciones para el momento en que se normalice la conformación de la flota y se pueda retomar la agenda de cuestiones de interés común y que contempla la recomposición de los salarios prevista para el ultimo trimestre del corriente año".

La sostenibilidad operativa de Flybondi se agrava por la disponibilidad de solo tres aviones. Esto no se debe a problemas de mantenimiento, sino a cuestiones de contrato. Lo que ocurre es que los aviones de la empresa son alquilados (leasing) y los contratos generalmente estipulan que una aerolínea no puede utilizarlos cuando alcanza cierto nivel de endeudamiento con el dueño de la aeronave. En su comunicado interno, la empresa y el sindicato admitieron tener que afrontar actualmente "cánones de leasing inasumibles".

Páginas especializadas como Aviacionline se hicieron eco de los rumores que indican que Flybondi apunta a reconvertirse, ya sea en una aerolínea de carga o en la aerolínea de bandera de Paraguay. Sin embargo, la empresa desmintió la primera posibilidad y, por ahora, no hizo referencias oficiales sobre la segunda.

Hasta el momento, las promesas de inversiones multimillonarias realizadas por Scatturice se quedan en la nada y la crisis interna, que sufren todos sus empleados, no para de empeorar. El Destape se comunicó con el área de prensa de Flybondi para obtener su visión oficial de los hechos relatados pero no obtuvo respuesta.