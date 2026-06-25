El ballet folklórico nacional dará un show gratuito en el Palacio Libertad.

Para los amantes del folklore, el próximo 1 de julio en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner) habrá una presentación del Ballet Folklórico Nacional en el marco de su 36° aniversario. La fiesta estará a cargo de Glenda Casaretto y Fernando Muñoz, directora y subdirector del ballet, respectivamente.

Las entradas son gratuitas pero los cupos son limitados. Se entregan dos por persona de manera presencial en boletería del Palacio Libertad, ubicada dentro del hall del espacio cultural, desde dos horas antes del inicio de la función correspondiente y hasta agotar la capacidad de la sala. La función tendrá lugar el miércoles 1 de julio a las 19 h.

El ballet folklórico nacional dará un show por su aniversario 36° en el Palacio Libertad.

Cómo será el programa

El programa reunirá distintas obras que recorren las tradiciones musicales y coreográficas de la Argentina, con un recorrido por ritmos cuyanos, tangueros, litoraleños y pampeanos.

La función abrirá con Espulgasueños, una propuesta con coreografía de Jimena Visetti y Manuel Visetti y asesoramiento coreográfico de Eduardo Virasoro. La pieza estará acompañada por una selección de música cuyana que incluye temas como A mi compadre, del Dúo Nuevo Cuyo; Póngale por las hileras, de Los Trovadores de Cuyo; Don Agustín, de Los Arrieros Puntanos; Sabores cuyanos, de Rodolfo Páez Oro, y El correcto, de Guitarras Cuyanas.

y asesoramiento coreográfico de Eduardo Virasoro. La pieza estará acompañada por una selección de música cuyana que incluye temas como A mi compadre, del Dúo Nuevo Cuyo; Póngale por las hileras, de Los Trovadores de Cuyo; Don Agustín, de Los Arrieros Puntanos; Sabores cuyanos, de Rodolfo Páez Oro, y El correcto, de Guitarras Cuyanas. Luego será el turno de A mis viejos, una obra construida a partir de la música de Aníbal Troilo , con coreografía de Natalia Turelli, César Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath, y asistencia artística de Eduardo Virasoro. La pieza propone un homenaje desde la danza a los vínculos, la memoria y las raíces familiares.

, con coreografía de Natalia Turelli, César Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath, y asistencia artística de Eduardo Virasoro. La pieza propone un homenaje desde la danza a los vínculos, la memoria y las raíces familiares. El programa continuará con Rezonga Bandoneón , estreno de noviembre de 2025, una obra que reúne fragmentos de grandes composiciones del tango como Quejas de bandoneón, del Sexteto Mayor y Osvaldo Pugliese; Zita y Bandoneón, de Astor Piazzolla. La coreografía estará a cargo de Natalia Turelli, César Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath, con asistencia artística de Eduardo Virasoro y diseño y realización de vestuario femenino de María Ontiveros.

, estreno de noviembre de 2025, una obra que reúne fragmentos de grandes composiciones del tango como Quejas de bandoneón, del Sexteto Mayor y Osvaldo Pugliese; Zita y Bandoneón, de Astor Piazzolla. La coreografía estará a cargo de Natalia Turelli, César Peral, Soledad Buss y Juan Paulo Horvath, con asistencia artística de Eduardo Virasoro y diseño y realización de vestuario femenino de María Ontiveros. La presentación también incluirá Buenos Aires adiós, con música de Buenos Aires me voy, de Alfredo Ábalos y Rubén Juárez, una obra coreografiada por Jimena Visetti y Manuel Visetti que se sumerge en la identidad porteña a través del tango y la música popular.