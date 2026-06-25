República Folklore: llega el primer gran festival del género a la Ciudad de Buenos Aires

República Folklore llega a Buenos Aires el próximo 21 y 22 de noviembre.

La música popular argentina tendrá una nueva cita marcada en el calendario. El próximo 21 y 22 de noviembre llegará República Folklore, un festival que buscará convertirse en un punto de encuentro para los amantes del género y que marcará un hecho inédito, será el primer gran evento dedicado exclusivamente al folklore en la Ciudad de Buenos Aires.

La propuesta reunirá a artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos en un espacio pensado para celebrar la identidad cultural argentina a través de la música, la gastronomía y distintas experiencias vinculadas a las tradiciones del país. Con el respaldo de Banco Macro y la producción de Dale Play, República Folklore se suma al amplio circuito de festivales folklóricos que cada año convocan a miles de personas en distintas provincias, pero con la particularidad de instalarse en el corazón de la capital argentina, una plaza históricamente más asociada a los grandes eventos de rock, pop y música urbana.

República Folklore llega a Buenos Aires el próximo 21 y 22 de noviembre.

Cómo nació República Folklore

La iniciativa apunta a acercar el folklore a nuevos públicos sin perder la esencia que convirtió al género en uno de los pilares de la cultura nacional. Durante dos jornadas, los asistentes podrán disfrutar de shows en vivo, propuestas gastronómicas regionales y experiencias diseñadas para poner en valor las raíces argentinas.

El festival representa además una nueva apuesta de Dale Play, una de las compañías de entretenimiento más importantes de Hispanoamérica, fundada por el empresario argentino Federico Lauria. La empresa cuenta con una sólida trayectoria en la producción de espectáculos masivos y el desarrollo de artistas a nivel internacional.

República Folklore reunirá a artistas consagrados y nuevas generaciones de músicos.

A través de su división Dale Play Live, la compañía produjo conciertos de figuras internacionales como Bad Bunny, Daddy Yankee, Karol G, Luis Miguel, Maluma, Camilo, Travis Scott y Rauw Alejandro, entre otros. También desarrolla la carrera de algunos de los artistas más influyentes de la escena actual mediante Dale Play Management, que trabaja con nombres como Duki, Bizarrap, Nicki Nicole, Rels B, Airbag y Lali.

Con República Folklore, la empresa amplía su horizonte y apuesta por uno de los géneros más representativos de la música argentina. La llegada de este nuevo encuentro promete convertirse en un acontecimiento histórico para la escena cultural porteña y en una celebración que conectará tradición, nuevas generaciones y el espíritu federal del folklore.