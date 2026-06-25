Logitech sacude el mercado: de qué se trata la nueva línea de tecnología de élite que llega a precios accesibles

El dilema del gamer siempre fue el mismo: el hardware de nivel profesional cuesta lo que cuesta. Los sensores más precisos, los teclados con mejor respuesta y los headsets con reducción de ruido de calidad aparecen generalmente en los segmentos más caros del mercado. La apuesta de Logitech G con la Serie G3 es romper esa lógica: traer la tecnología que usan los jugadores competitivos a una línea de menor precio, sin recortar las especificaciones que realmente importan en el momento de jugar.

El mouse: G305 X SUPERLIGHT, un clásico que se actualiza

El G305 es uno de los mouses más queridos de la historia reciente de Logitech, elegido por miles de jugadores durante años por su forma ergonómica y su rendimiento confiable. El nuevo G305 X SUPERLIGHT mantiene esa silueta clásica, pero la potencia desde adentro: incorpora el sensor HERO 44K -capaz de hasta 44.000 DPI, con lo que la empresa llama "precisión microscópica"- y un rate de registro de 8 kHz, lo que significa que el sistema registra cada movimiento 8.000 veces por segundo.

El peso es otro punto fuerte: aproximadamente 59 gramos, en la zona de los mouses más livianos del mercado. La conectividad es triple: LIGHTSPEED inalámbrico de baja latencia, Bluetooth y modo cableado USB-C. La batería dura más de 130 horas, y con solo dos minutos de carga se obtienen 3,5 horas de uso. Un detalle que vale destacar: al menos el 51% de sus piezas plásticas usan material reciclado, y el diseño con tornillos expuestos facilita la reparación.

El teclado: G316 X 98, custom sin complicaciones

El G316 X 98 apunta a un segmento que creció mucho en los últimos años: el de los teclados custom, que permiten personalizar sonido, sensación y estética, pero que suelen requerir ensamblado manual y costos elevados. Este modelo llega ensamblado de fábrica con varias de esas características ya integradas:

Diseño de junta multicapa con ensamble a presión , que da ese sonido "thocky" que buscan los entusiastas, sin tornillos.

, que da ese sonido "thocky" que buscan los entusiastas, sin tornillos. Switches intercambiables en caliente (hot-swappable), para cambiar los interruptores sin soldar.

(hot-swappable), para cambiar los interruptores sin soldar. Rate de reporte de 8 kHz con tiempo de respuesta de 0,125 ms.

con tiempo de respuesta de 0,125 ms. Pantalla LED de matriz de puntos para controlar tasa de reporte, brillo, música y volumen desde el teclado.

para controlar tasa de reporte, brillo, música y volumen desde el teclado. Iluminación LIGHTSYNC RGB por tecla con 30 zonas personalizables.

Todo se gestiona desde Logitech G HUB, el software que centraliza macros, perfiles, iluminación y sensibilidad de todos los dispositivos de la línea.

El headset que cierra el ecosistema: G325 LIGHTSPEED

El tercer componente de la Serie G3 ya estaba disponible antes de este anuncio. El headset inalámbrico G325 LIGHTSPEED ofrece audio de 24 bits, un micrófono sin boom con reducción de ruido impulsada por IA y un diseño ultra liviano pensado para sesiones largas sin incomodidad. La ventaja de tener los tres dispositivos de la misma línea es la integración completa dentro de G HUB: perfiles, audio, iluminación y rendimiento desde un mismo lugar.

Cuándo llegan y a qué precio en Argentina

Acá viene el dato que más interesa y también el más incompleto. La marca confirmó que el G305 X SUPERLIGHT y el G316 X 98 estarán disponibles en colores negro y blanco, pero el precio y la fecha exacta de llegada para Argentina todavía no fueron comunicados oficialmente. Logitech indicó que esa información se anunciará próximamente, así que vale la pena seguir los canales oficiales de la marca para no perderse el lanzamiento local.