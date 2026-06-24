Cabo Verde, la consentida del Mundial, se enfrenta a Arabia Saudita con un gran premio a la vista

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay vs Cabo Verde - Aficionados se reúnen en Boston

Arabia Saudita y Cabo Verde buscarán la victoria para conseguir un puesto en los dieciseisavos de ‌final del Mundial cuando ‌se enfrenten el viernes, con el elenco africano que espera continuar su racha como una de las historias del torneo y el segundo equipo favorito de muchos aficionados.

España lidera el Grupo H con cuatro puntos en dos partidos, mientras que Uruguay, su último rival, suma dos. Cabo Verde también ​tiene dos unidades ⁠y Arabia Saudita uno, lo que significa que todo ‌está por decidirse y cualquiera puede clasificarse para ⁠la siguiente fase.

La selección africana debuta ⁠en la Copa del Mundo, pero ha recibido elogios por un empate sin goles contra España y un 2-2 contra ⁠Uruguay, donde demostró su espíritu de lucha inquebrantable.

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Los sauditas ​perdieron 4-0 contra España en su último ‌partido, pero confían en sus ‌posibilidades y esperan que los caboverdianos se queden sin ⁠fuerzas en el húmedo Houston.

Tal ha sido la popularidad de estos últimos en su centro de entrenamiento de Florida que el miércoles se les unió el entrenador en ​jefe de ‌los Tampa Bay Rowdies, Dominic Casciato, para entrenar e intercambiar camisetas.

Sin duda, habrá muchos que desearán que continúen su camino hacia la siguiente ronda.

"Desde el principio, lo que hemos dicho es que nos gustaría ⁠competir al más alto nivel posible, y eso es lo que estamos intentando hacer", dijo el entrenador Bubista. "Más importante que el resultado es poder demostrar nuestra identidad como equipo, nuestra fuerza, nuestra unidad".

"Estamos aquí para competir e intentar alcanzar un nuevo sueño, que es clasificarnos para la segunda ronda, y creo que es ‌legítimo pensar así".

Arabia Saudita tiene sus propias ambiciones y su entrenador, Georgios Donis, que se hizo cargo del equipo en abril, espera una actuación mucho mejor tras la dura derrota sufrida ante España, que siguió a un empate muy trabajado ‌con Uruguay.

Mohamed Kanno podría regresar al centro del campo después de haber sido sorprendentemente excluido del partido contra España, y el entrenador ‌sugirió que aquellos ⁠que criticaron a su equipo tras esa derrota deben ser realistas.

"Estoy orgulloso de todo lo que ​hacen los jugadores cada día, no voy a perder el orgullo que siento por ellos después de un mal resultado", destacó.

Con información de Reuters