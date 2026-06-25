Hay un nuevo cambio en el reintegro en carnicerías con Cuenta DNI en junio 2026.

El Banco Provincia renovó los beneficios de Cuenta DNI en junio e incorporó un aumento en el monto máximo de reintegro disponible para sus usuarios. La medida alcanza a millones de bonaerenses que utilizan la billetera virtual en sus compras habituales, consolidando a la aplicación móvil como una herramienta clave para el ahorro y el acompañamiento de la economía familiar en el contexto actual.

La actualización impacta de manera directa en distintos rubros de consumo cotidiano. Los clientes podrán acceder a devoluciones más elevadas en comercios de cercanía adheridos, tales como almacenes, autoservicios, carnicerías, verdulerías y otros negocios barriales. Con esta mejora, la entidad pública busca aliviar el peso de los gastos vinculados a la canasta básica e impulsar, al mismo tiempo, la actividad del comercio minorista.

Durante todo junio de 2026, el beneficio en carnicerías a través de Cuenta DNI continúa posicionado como una de las herramientas más utilizadas para reducir el gasto en alimentos. Para este mes, el rubro se unificó junto a los almacenes y verdulerías de barrio bajo una misma modalidad comercial: ofrece un 20% de descuento de lunes a viernes, pero con una importante actualización que eleva el tope de reintegro a $6.000 semanales por persona.

Para acceder de forma automática al descuento, se deben seguir estos pasos:

Realizar las compras en cualquiera de los locales adheridos de lunes a viernes.

Efectuar el pago exclusivamente a través de la aplicación, ya sea escaneando el código QR del local o utilizando las opciones de pago digital integradas.

del local o utilizando las opciones de pago digital integradas. El sistema reconocerá automáticamente el rubro del comercio y aplicará la devolución.

El reintegro se acredita de forma directa en la caja de ahorros vinculada de la entidad dentro de los plazos habituales establecidos por el banco, permitiendo que el ahorro mensual rinda de manera mucho más eficiente.

Guía completa: todos los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

El cronograma de beneficios y devoluciones vigentes para el sexto mes del año quedó conformado de la siguiente manera:

Comercios de cercanía, carnicerías, almacenes y verdulerías: 20% de descuento de lunes a viernes, con el nuevo tope de $6.000 semanales por persona.

20% de descuento de lunes a viernes, con el nuevo tope de semanales por persona. Ferias, mercados bonaerenses, universidades y clubes: 40% de descuento todos los días de la semana, con un tope de $6.000 semanales por persona.

40% de descuento todos los días de la semana, con un tope de semanales por persona. Gastronomía y locales YPF Full: 25% de descuento los días sábados y domingos, con un tope de $8.000 semanales por persona.

25% de descuento los días sábados y domingos, con un tope de semanales por persona. Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días en empresas seleccionadas, con un tope mensual de $15.000 por persona.

Siguen vigentes promociones y descuentos importantes con Cuenta DNI.

Garrafas: 40% de descuento todos los días, con un tope unificado de $18.000 mensuales por usuario.

40% de descuento todos los días, con un tope unificado de mensuales por usuario. Librerías: 10% de descuento los días lunes y martes.

10% de descuento los días lunes y martes. Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los días miércoles y jueves.

10% de descuento los días miércoles y jueves. Jubilados y pensionados: Reintegro especial del 100%, sujeto a las condiciones específicas de contratación establecidas por el programa oficial del banco.

Financiación extra: Además de las devoluciones directas en cuenta, el Banco Provincia mantiene vigente la opción de realizar compras en cuotas sin interés en comercios seleccionados utilizando las tarjetas de crédito asociadas a la entidad.