De qué trata la serie de ciencia ficción que todos ven en HBO Max: tiene 6 episodios

Dune: Prophecy es una serie perfecta para maratonear.

HBO Max tiene entre sus productos más vistos a una serie de ciencia ficción que atrapa al espectador desde el primer minuto. La producción televisiva de ciencia ficción Dune: Prophecy fue desarrollada para la pantalla por la dupla de Diane Ademu-John y Alison Schapker, desempeñándose esta última en el rol de showrunner y guionista principal.

La trama se integra al universo literario concebido por Frank Herbert, funcionando específicamente como una precuela de los largometrajes dirigidos por Denis Villeneuve, Dune (2021) y Dune: Parte dos (2024), con una distancia temporal que se sitúa aproximadamente 10.000 años antes de dichos acontecimientos.

Al mismo tiempo, el argumento toma como referencia la trilogía de novelas Great Schools of Dune (2012-2016), escrita por Brian Herbert y Kevin J. Anderson, ubicando cronológicamente su punto de partida de manera posterior a los eventos de dicha saga escrita. El núcleo de la historia profundiza en el surgimiento y la consolidación de las Bene Gesserit, una organización de gran influencia en los estamentos sociales, religiosos y políticos de la galaxia, cuyas integrantes desarrollan capacidades cognitivas y físicas extraordinarias a partir de un riguroso régimen de preparación.

En términos específicos, el relato se sitúa ochenta años después del conflicto bélico en el que una coalición humana venció a las inteligencias artificiales y máquinas pensantes que amenazaban con su extinción. En este contexto, las hermanas Valya y Tula Harkonnen asumen la conducción de la denominada Hermandad, enfrentando tanto las disputas internas de poder como los factores externos que ponen en riesgo el porvenir de la especie.

El desarrollo del proyecto se remonta a 2019, año en el que la división Legendary Television formalizó el encargo de la serie como una propuesta derivada de las producciones cinematográficas cuyos derechos habían sido adquiridos en 2016. Tras atravesar diversas reestructuraciones en su equipo creativo inicial, la conducción de Schapker y la incorporación de Anna Foerster en la dirección de capítulos se ratificaron a mediados de 2023.

Dune: Prophecy.

El proceso de selección del elenco se completó en un período que abarcó desde fines de 2022 hasta mediados del año siguiente, mientras que las etapas de rodaje principal se ejecutaron en locaciones de Budapest y Jordania entre noviembre de 2022 y diciembre de 2023. La ficción concretó su estreno a través de la señal HBO el 17 de noviembre de 2024 y, tras la emisión de sus primeros episodios, se confirmó la producción de una segunda temporada orientada a su difusión global.

Elenco de Dune: Prophecy