La serie turca perfecta para maratonear en invierno está en HBO Max: de qué trata la ficción

Medcezir es una serie ideal para los fans de las novelas largas.

HBO Max ofrece a sus suscriptores una serie turca que tiene una trama atrapante, ideal para los fans de maratonear. El producto que se encuentra entre los más vistos de la plataforma es Medcezir, una versión libre de la ficción norteamericana The OC.

La trama argumental sigue la historia de Yaman, un habitante de Tozludere, una zona periférica y conflictiva de la ciudad de Estambul. El protagonista se caracteriza por su dedicación al estudio, su honradez y su cultura de trabajo y su realidad da un vuelco drástico al resultar detenido a causa de un delito cometido por su hermano Kenan, quien sustrae un vehículo en una estación de servicio; al encontrarse en el lugar de los hechos, Yaman es imputado como copartícipe del ilícito.

Esta situación judicial lo pone en contacto con Selim Serez, un profesional de las leyes que decide intervenir al constatar el desempeño académico del joven y la ausencia de infracciones previas en su registro. Motivado por la intención de resguardar su futuro, el letrado asume el rol de tutor legal y le brinda alojamiento en su propia residencia familiar, estableciendo como condición que el joven complete su formación formativa y consolide sus proyectos personales.

Producida por la firma Ay Yapım para la cadena Star TV, la telenovela desembarcó en el mercado sudamericano a través de la televisión chilena, donde cosechó niveles de audiencia de 17,2 puntos en su jornada de debut y se posicionó entre las principales tendencias de debate digital. Su llegada a las pantallas de Argentina se concretó por la señal de El Trece, ocupando la franja vespertina y registrando marcas máximas de 11 puntos de rating.

Medcezir.

Elenco completo de Medcezir