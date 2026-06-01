HBO Max confirmó el final de una sus series más queridas y polémicas: "Es una historia trágica"

HBO Max confirmó el final de una sus series más queridas y polémicas.

HBO Max lanzó este domingo el último capítulo de la tercera temporada de Euphoria, del director Sam Levinson. Después de varios rumores con respecto a la continuidad, horas después del estreno se confirmó que la serie no regresaría para una nueva temporada.

Estos nuevos capítulos llegan tras un descanso de cinco años después del estreno de la segunda temporada; esto estuvo vinculado con las huelgas de escritores y actores de Hollywood, las agendas de los protagonistas y los crecientes rumores de una mala relación entre los actores. La noticia del final de Euphoria fue anunciada por el director de la serie en el podcast de The New York Times y luego HBO confirmó sus dichos a pocas horas de estrenado el último capítulo de la serie.

Cómo terminó Euphoria

La tercera temporada de Euphoria lleva la historia de sus personajes a un desenlace marcado por la tragedia y las consecuencias de las decisiones tomadas a lo largo de la serie. El cierre presenta un panorama mucho más oscuro que en entregas anteriores y resuelve varios de los conflictos que habían quedado abiertos.

El hecho más impactante del final es el destino de Rue Bennett. Tras verse envuelta en situaciones vinculadas al crimen y continuar enfrentando los efectos de su adicción, la protagonista atraviesa una serie de acontecimientos que culminan con su muerte por sobredosis. La secuencia final del personaje está construida alrededor de recuerdos y visiones de personas que fueron fundamentales en su vida, en un intento de dar un cierre emocional a su recorrido.

Otro de los personajes centrales que no sobrevive es Nate Jacobs. Después de una temporada atravesada por conflictos personales y enfrentamientos cada vez más extremos, su historia concluye de manera violenta. Por otro lado, la relación entre Cassie Howard y Maddy Perez también encuentra una resolución inesperada. Luego de años de tensiones, peleas y traiciones, ambas logran dejar atrás parte de sus diferencias y reconstruir un vínculo que les permite afrontar juntas las consecuencias de todo lo ocurrido.

Qué dijo Sam Levinson sobre el final de Euphoria y la palabra de HBO

En una entrevista con el podcast de The New York Times el director Sam Levinson habló sobre el final y el destino de Rue, revelando: "El final honesto es que personas como Rue no sobreviven. La gente recae y comete errores. No siempre está preparada para dejar las drogas. No hay ninguna razón para endulzar la realidad. Al final, quería contar una historia honesta sobre la adicción."

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y directora de series y películas dramáticas de HBO, dialogó con el medio The Hollywood Reporter sobre la demora en la tercera entrega: "Era importante que todos sintieran que la tercera temporada hacía avanzar la historia de una manera significativa y ambiciosa. Cuando Sam comenzó a compartir lo mucho más extenso que se sentiría el mundo de la serie esta temporada, hubo un entusiasmo genuino por regresar".

De esta forma, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow y Hunter Schafer no volverán a ponerse en la piel de los personajes que los catapultaron a la fama. Al igual que Jacob Elordi y Zendaya Coleman, quienes murieron en los últimos capítulos de la serie.